У космічному агентстві назвали причину аварії ракети-носія «Зеніт»

Причиною аварії українсько-російського ракетоносія «Зеніт-3SL» стала відмова бортового джерела потужності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні голова Державного космічного агентства Юрій Алексєєв.

За його словами, про це свідчать висновки комісії з розслідування інциденту.

"Офіційну причину встановлено. Це ненормальна робота бортового джерела потужності", - сказав Ю.Алексєєв.

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого «Зеніт-3SL» не зміг вивести на орбіту телекомунікаційний супутник Intelsat 27 в рамках проекту «Морський старт» і впав у Тихий океан.

Бортове джерело потужності ракети-носія «Зеніт-3SL» було розроблене на вітчизняному заводі "Південмаш".

Проект «Морський старт» - поки що єдиний у світі проект, у рамках якого здійснюються запуски з району екватора з плавучої платформи в Тихому океані. За рахунок вигідного місцеположення точки старту ракети-носії "Зеніт-3SL" можуть виводити на орбіту супутники значно більшої маси, ніж з наземних космодромів, розташованих поза екваторіальною