Пуск ракети-носія "Циклон-4" відбудеться 2014 року

Про це заявив віце-прем’єр-міністр Юрій Бойко, повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем’єра.

«Ми йдемо за графіком: і з будівництва космодрому, інфраструктури, і зі створення ракети та супутника. Строк першого запуску – це кінець 2014 року, і ми впевнені, що у цей строк вкладемося», - сказав Ю.Бойко.

Віце-прем’єр додав, що Україна є однією з небагатьох країн у світі, здатних реалізувати такий масштабний проект у космічній галузі. При цьому сам проект не тільки забезпечує робочі місця та притік валюти до держави, а й сприяє формуванню її позитивного іміджу в світі.

«Проект дуже масштабний: це будівництво космодрому практично з нуля і будівництво ракети «Циклон-4» на базі вдосконалених діючих зразків. Це дає поштовх усій промисловості країни, адже проект «Циклон-4» - це близько 20 тис. робочих місць, вагомий притік валюти до держави і її позитивний імідж та авторитет на міжнародній арені. Ми створюємо проект, за який беруться всього три-п’ять країн у світі», - сказав він.

Ю.Бойко зазначив, що прискоренню реалізації проекту і отриманню фінансування посприяв Президент України Віктор Янукович.

«Робота активізувалась, коли був візит Президента до Бразилії, де відбулось детальне обговорення проекту, термінів та умов», - сказав Ю.Бойко.

Він уточнив, що в подальшому реалізація проекту дозволить здійснювати по кілька запусків комерційних супутників щорічно.

«Як показує досвід європейських країн, як правило – це кілька пусків на рік. В основному це супутники зв’язку, комерційні. Виходячи з досвіду Європи, ці програми дають сотні мільйонів доларів прибутків», - сказав Ю.Бойко.

На цю тему: Кабміну потрібен мільярд на космічну програму

Проект «Циклон-4» реалізується відповідно до «Договору між Україною та Федеративною Республікою Бразилія про довгострокове співробітництво у використанні ракети-носія «Циклон-4» на пусковому центрі Алкантара від 21 жовтня 2003 р.

Україна забезпечує розробку ракети-носія «Циклон-4» та підготовку виробничої бази для її виготовлення. Бразилія забезпечує створення загальної інфраструктури пускового центру. На паритетній основі партнери створюють наземний комплекс для забезпечення пусків ракети-носія «Циклон-4».