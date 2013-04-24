Кількість доменних імен у світі перевищила чверть мільярда

Про це повідомляється на сайті компанії «Хостмастер» з посиланням на дані дослідження компанії Verisign "Domain Name Industry Brief".

Згідно з дослідженням, у четвертому кварталі 2012 року кількість реєстрацій доменних імен збільшилася на 2,5%, або на 6,1 млн.

Найбільш вражаючі темпи зростання реєстрацій спостерігалися в національних доменах верхнього рівня. Сумарна кількість реєстрацій у 280 національних доменах (зокрема інтернаціоналізованих), які існували на кінець минулого року, в даний час становить 110,2 млн. Збільшення становило 5% за квартал і 21,6% - за 2012 рік.

У чотирьох національних доменах верхнього рівня кількість реєстрацій зросла більш ніж на 4% порівняно з даними попереднього кварталу. Це домени Китаю, Токелау, Індії та Росії.

У двох доменах верхнього рівня – .COM і .NET, реєстрації в яких здійснює компанія Verisign, кількість доменних імен досягла в цілому 121,1 млн., збільшившись за рік на 6,4%. З них 106,2 млн. реєстрацій припадає на домен .COM, ще 14,9 млн. - на .NET. Решта 21 млн. реєстрацій охоплюють все інші gTLD, включаючи .ORG, .BIZ, .PRO та інші.

Найбільшими доменами за кількістю імен є .COM, .DE (Німеччина), .NET, .TK (Токелау), .UK (Велика Британія), .ORG, .CN (Китай), .INFO, .NL (Нідерланди) і .RU (Росія).

За даними «Хостамстера», за підсумками першого кварталу 2013 року загальна кількість доменних імен у домені .UA становила більш як 707 тис., при цьому в наймасовішому домені com.ua налічувалися 282 тис. доменних імен.