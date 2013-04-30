Топ-5 продавців смартфонів

Згідно з повідомленням, за цей період в світі було продано 418,6 млн мобільних телефонів, що на 4% більше, ніж за аналогічний період 2012 року. При цьому частка смартфонів у загальній кількості проданих мобільних телефонів вперше перевищила 50-процентну позначку і становила 51,6% (або 216,2 млн штук) від загальної кількості проданих мобільних пристроїв у світі. Порівняно з I кварталом 2012 року зростання цього показника становило 11 п.п.

Лідером у рейтингу продажу мобільних телефонів за звітний період стала компанія Samsung (Корея) – 115 млн пристроїв, що на 22,9% більше, ніж у I кварталі 2012 року, при цьому частка ринку компанії зросла до 27,5% (22,9% в I кварталі 2012 р.).

Фінська компанія Nokia посіла друге місце в рейтингу, поставивши на ринок 61,9 млн мобільних телефонів, що на 25,1% менше, ніж за I квартал 2012 року, при цьому частка ринку компанії знизилася до 14,8% (20,6% роком раніше).

На третьому місці – компанія Apple (США), яка за звітний період поставила на 6,6% більше мобільних пристроїв – 37,4 млн, при цьому частка ринку компанії становила 8,9% (роком раніше – 6,6%).

Компанія LG поставила на ринок 15,4 млн мобільних телефонів, що на 12,4% більше, ніж роком раніше. Частка ринку зросла з 3,4% в I кварталі 2012 року до 3,7%.

Далі в рейтингу йде компанія ZTE (Китай) – 13,5 млн мобільних телефонів, що на 16,5% менше, ніж у відповідному періоді 2012 року. Частка ринку компанії становила 3,2%, що на 0,8 п.п. менше, ніж у першому кварталі 2012 року.

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Решта компаній світу продала в загальній сумі 175,4 млн пристроїв, що на 8,9% більше, ніж в I кварталі 2012 року.

Серед виробників смартфонів також лідирує компанія Samsung – 70,7 млн. пристроїв, що на 60,7% більше, ніж за аналогічний період 2012 року, при цьому частка ринку смартфонів компанії зросла до 32,7% (28,8% в аналогічному періоді 2012 року).

На другому місці - компанія Apple, що поставила 37,4 млн. смартфонів (зростання на 6,69%), частка ринку компанії становила 17,3% (у I кварталі 2012 року - 23%).

Компанія LG поставила на ринок 10,3 млн смартфонів (зростання – 110,2%, частка ринку – 4,8%), компанія Huawei (КНР) – 9,9 млн пристроїв (зростання на 94,1%, частка ринку – 4,6%)

ZTE поставила 9,1 млн смартфонів (зростання на 49,2%, частка ринку – 4,2%).

Решта компаній продала 78,8 млн смартфонів, що на 37% більше, ніж у I кварталі 2012 року.

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Як повідомляв УНІАН, згідно з оцінкою IDC, у 2012 році в світі було продано майже 1,74 млрд мобільних телефонів, при цьому частка смартфонів в загальній кількості мобільних телефонів, проданих у 2012 році, становила більш як 41%, або майже 712,6 млн шт (зростання порівняно з 2011 роком на 44,1%).

Лідером у рейтингу, вперше обігнавши фінську Nokia, стала компанія Samsung – 406 млн пристроїв, фінська компанія Nokia посіла друге місце - 335,6 млн мобільних телефонів, на третьому місці - компанія Apple з 135,9 млн пристроїв.

Серед виробників смартфонів також лідирувала компанія Samsung – 215,8 млн пристроїв, що на 129,1% більше, ніж за 2011 рік. На другому місці - компанія Apple, що поставила 135,9 млн смартфонів (зростання на 46,9%). Компанія Nokia в 2012 році поставила на ринок 35,1 млн смартфонів (падіння порівняно з 2011 роком на 54,6%).

Довідка УНІАН. IDC (International Data Corporation, США) – аналітична і консалтингова компанія. У компанії працює більш як 1000 аналітиків у 110 країнах. Компанія має представництво в Україні.