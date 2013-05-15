Новітній російський літак не зміг піднятися в повітря

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії «Цивільні літаки Сухого».

«15 травня 2013 в аеропорту Шереметьєво після початку розбігу літака Sukhoi Superjet 100, що виконував рейс Москва-Харків, спрацювала сигналізація про відмову комп'ютера керування двигуном. Екіпаж вирішив перервати зліт. У результаті події ніхто не постраждав», - йдеться у повідомленні.

Підкреслюється, що аналіз, проведений представниками ЗАТ «Цивільні літаки Сухого» спільно з компанією-виробником двигуна, показав, що причиною спрацювання сигналізації стало засмічення паливного фільтра.

Даний літак повернеться в експлуатацію 16 травня після проведення відповідних регламентних робіт.

Sukhoi Superjet 100 - російський близькомагістральний пасажирський літак, розроблений компанією «Цивільні літаки Сухого» спільно з рядом іноземних компаній. Прямі конкуренти Superjet 100 - літаки Embraer серії E-Jet, Bombardier CRJ серії, ARJ21, Ан-148 (Ан-158), Ту-334, Mitsubishi Regional Jet.