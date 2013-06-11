ЗМІ: Кіберрозвідка США зламує сервери в усьому світі

Про це повідомив сьогодні американський журнал Foreign Policy з посиланням на джерела в Агентстві національної безпеки (АНБ).

За його даними, в структурі АНБ існує особлива структура під назвою "Офіс операцій зі спеціалізованого доступу" (Tailored Access Operations, TAO). "ТАО успішно втручався в китайські комп'ютерні та телекомунікаційні системи протягом майже 15 років, набравши найкращу і надійну розвідувальну інформацію про те, що відбувається в КНР", - пише журнал.

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За його даними, офіс ТАО заховано у штаб-квартирі АНБ у Форт-Мід, штат Меріленд, сталеві вхідні двері стережуть озброєні охоронці, а потрапити всередину можна тільки після введення шестизначного пароля і сканування сітківки ока відвідувача, повідомляють РІА Новости.

"За даними колишніх працівників АНБ, місія ТАО проста. ТАО збирає розвідувальну інформацію щодо закордонних цілей, таємно зламуючи комп'ютери і телекомунікаційні системи, розшифровуючи паролі, проникаючи в комп'ютерні системи безпеки, які захищають комп'ютер, що атакується. Потім вона краде дані, збережені на жорстких дисках комп'ютерів, і копіює всі повідомлення і трафік даних, що проходить по атакується систем електронної пошти і текстових повідомлень", - пише журнал.

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За даними видання, така інформація дозволяє США знищувати або пошкоджувати іноземні комп'ютерні системи за допомогою кібератак, якщо такий наказ віддасть президент. За ці атаки відповідає кіберкомандування США (Cybercom), яке очолює директор АНБ.

Офіційні особи в США поки що не прокоментували публікацію журналу. Це вже не перший масштабний витік інформації про спецслужби країни за останній тиждень. Раніше Едвард Сноуден, колишній працівник ЦРУ, передав у ЗМІ дані про тотальну перевірку дзвінків мобільних телефонів на території США, а також про доступ АНБ до серверів, електронної пошти, чатів таких найбільших IT-компаній, як Microsoft, Google, Apple, Facebook.