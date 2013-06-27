У Києві презентували "Електронний суд"

01:06, 27 червня 2013
Наука та IT
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У Києві презентовано інноваційний проект "Електронний суд", який дозволить забезпечити електронний документообіг між судами та учасниками судових процесів.

Голова Державної судової адміністрації України Руслан Кирилюк та генеральний директор ДП «Інформаційні судові системи» Леонід Богданов

Презентація відбулася в УНІАН за участю голови Державної судової адміністрації України Руслана Кирилюка та генерального директора ДП "Інформаційні судові системи" Леоніда Богданова.

Як зазначив Кирилюк, проект "Електронний суд" реалізується в рамках створення та удосконалення Єдиної судової інформаційної системи України. "Ми створюємо умови як для робітників судів, так і для громадян. Ми повинні поліпшувати доступ людей до правосуддя, люди не повинні чекати, коли судова система буде фінансуватися в повному обсязі - необхідно зробити для громадян доступ до суду більш зручним і комфортним", - сказав голова ДСАУ.

Продовжуючи тему, Кирилюк нагадав, що у 2011 році запрацювали електронна система діловодства в судах і єдиний державний судовий реєстр; було створено систему "Феміда", через яку судді, юристи можуть обговорювати проблеми та реформування судової системи в Україні.

За словами, голови ДСАУ, проект "Електронний суд" почав створюватися наприкінці минулого року. Його зручність полягає в тому, що час документообігу і матеріальні витрати на нього значно скорочуються. "На сьогоднішній день всі суди мають технічну можливість відправляти документи на електронну пошту учасників процесу. Сподіваюсь, що ця система буде все більше і більше набувати попиту у користувачів. Крім того, на днях пілотно запрацював термінал СМС-повістки. Після відпрацювання цієї системи вона буде втілена у всіх судах", - зазначив Кирилюк.

У свою чергу гендиректор підприємства "Інформаційні судові системи" зауважив, що зручність надсилання документів в електронному вигляді дозволяє учаснику процесу за годину отримати підписаний документ. За словами Богданова, остаточне завершення створення системи "Електронний суд" відбудеться, коли можна буде відправляти документи від сторін процесу без дублювання у паперовому вигляді. Учасники презентації наголосили, що новий проект зможе зекономити чималі кошти з державного бюджету, які витрачалися на листування між судами і учасниками судових процесів, на що лише у минулому році було витрачено 100 млн грн.

"Ми не говоримо, що ця система повністю замінить нинішні процедури, але є моменти, які потрібно полегшувати", - зазначив Кирилюк.

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