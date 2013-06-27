У Києві презентували "Електронний суд"

Презентація відбулася в УНІАН за участю голови Державної судової адміністрації України Руслана Кирилюка та генерального директора ДП "Інформаційні судові системи" Леоніда Богданова.

Як зазначив Кирилюк, проект "Електронний суд" реалізується в рамках створення та удосконалення Єдиної судової інформаційної системи України. "Ми створюємо умови як для робітників судів, так і для громадян. Ми повинні поліпшувати доступ людей до правосуддя, люди не повинні чекати, коли судова система буде фінансуватися в повному обсязі - необхідно зробити для громадян доступ до суду більш зручним і комфортним", - сказав голова ДСАУ.

Продовжуючи тему, Кирилюк нагадав, що у 2011 році запрацювали електронна система діловодства в судах і єдиний державний судовий реєстр; було створено систему "Феміда", через яку судді, юристи можуть обговорювати проблеми та реформування судової системи в Україні.

За словами, голови ДСАУ, проект "Електронний суд" почав створюватися наприкінці минулого року. Його зручність полягає в тому, що час документообігу і матеріальні витрати на нього значно скорочуються. "На сьогоднішній день всі суди мають технічну можливість відправляти документи на електронну пошту учасників процесу. Сподіваюсь, що ця система буде все більше і більше набувати попиту у користувачів. Крім того, на днях пілотно запрацював термінал СМС-повістки. Після відпрацювання цієї системи вона буде втілена у всіх судах", - зазначив Кирилюк.

У свою чергу гендиректор підприємства "Інформаційні судові системи" зауважив, що зручність надсилання документів в електронному вигляді дозволяє учаснику процесу за годину отримати підписаний документ. За словами Богданова, остаточне завершення створення системи "Електронний суд" відбудеться, коли можна буде відправляти документи від сторін процесу без дублювання у паперовому вигляді. Учасники презентації наголосили, що новий проект зможе зекономити чималі кошти з державного бюджету, які витрачалися на листування між судами і учасниками судових процесів, на що лише у минулому році було витрачено 100 млн грн.

"Ми не говоримо, що ця система повністю замінить нинішні процедури, але є моменти, які потрібно полегшувати", - зазначив Кирилюк.