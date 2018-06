Associated Press повністю перейде на цифрову платформу

Новинне агентство Associated Press має намір провести реструктуризацію, пише The New York Times. Агентство створило так званий план AP2.0, метою якого є повний перехід на цифрову платформу, яку в Associated Press називають "Цифровим кооперативом" (Digital cooperative).

Очікується, що Associated Press змінить способи зберігання, редагування і поширення інформаційних повідомлень. Згідно з планом, AP відкриє чотири регіональні редакційні центри.

Нові регіональні центри повинні збільшити обсяг виробленої інформації і скоротити кількість редакторів, що працюють над повідомленням. Вони також скоротять навантаження на головну редакцію, дозволивши їй концентруватися на головних новинах дня.

Крім того, будуть розширені мультимедійні пакети для розважальних, ділових і спортивних новин.

Associated Press - одне з найстаріших новинних агентств світу, воно існує вже 161 рік. Це некомерційна організація, якій для нормальної роботи достатньо бути беззбитковою. Агентство продовжує набирати співробітників, тоді як його конкуренти, щоб скоротити витрати, скорочують штати.

Наразі агентство має 243 бюро в 97 країнах світу. Його новини використовують 1700 американських газет, п`ять тисяч радіо- і телестанцій. Новини поширюються чотирма мовами.

Лента.ру