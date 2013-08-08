В Одесі відкрилася «Мобільна бібліотека»

Як передає кореспондент УНІАН, урочисте відкриття бібліотеки відбулося на Соборній площі, де розташували віртуальні книжкові полиці.

На корінцях книг - QR-коди, за допомогою яких через мережу Wi-Fi можна безкоштовно завантажити будь-яку книгу. Тобто, читачами бібліотеки, яка діятиме до 11 жовтня, можуть стати всі власники смартфонів або планшетів.

На цю тему: Держархіву в Криму зробили QR-код на фасаді

Як заявила в ході відкриття бібліотеки директор Департаменту культури та туризму Одеської міської ради Тетяна Маркова, ця бібліотека – один із найцікавіших моментів розвитку читання в Одесі.

Близько 50% із п'ятисот книжок, представлених у бібліотеці, - сучасні видання різних жанрів (детективи, романи тощо), решта – класика.