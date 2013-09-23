Україна входить до п’ятірки світових лідерів з експорту ПЗ - депутати

Про це йдеться у пояснювальній записці до законопроекту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку індустрії програмної продукції та реалізації національного проекту "Технополіс" - створення інфраструктури інноваційного розвитку та високих технологій" і його складових", внесеного до ВР народними депутатами від Партії регіонів Валерієм Омельченком та Ігорем Шаровим.

Відзначається, що наявні законодавчі умови, в тому числі податкове законодавство, суттєво обмежують привабливість України для розвитку бізнесу у сфері високих технологій. У якості прикладу автори законопроекту наводять факт, що сьогодні в Україні функціонує лише один науково-дослідницький центр провідної міжнародної корпорації, в той час коли, наприклад, в Ізраїлі (населення 8 млн осіб) їх існує 290, в Чехії (населення 10,5 млн осіб) - 49.

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За даними Державної служби статистики України, на сьогодні у цій сфері працює близько 2 тис. підприємств, чий загальний валовий дохід становить близько 12 млрд грн на рік.

Кількість фахівців, зайнятих у сфері ІТ, становить близько 200 тис. осіб. Експорт послуг цієї сфери складає близько 9,5 млрд грн.

«Наразі Україна має високі шанси стати найбільш привабливою країною постачальником програмного забезпечення. Однак на цьому шляху українським підприємствам доводиться витримувати жорстку міжнародну конкуренцію», - зазначається у документі.

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Метою законопроекту є створення умов для прискореного розвитку інтелектуально місткого бізнесу в межах складових національного проекту "Технополіс", підтримка суб’єктів індустрії програмної продукції в Україні, залучення прямих іноземних інвестицій, запровадження новітніх технологій та кращого світового досвіду, створення нових високопродуктивних робочих місць, випуск продукції з високою доданою вартістю, стимулювання експорту, зростання ВРП та ВВП, створення нових джерел поповнення бюджетів всіх рівнів, зростання добробуту населення та соціальна стабільність.

Передбачається, що за рахунок реалізації національного проекту "Технополіс", вдасться залучити в економіку України приватних інвестицій як мінімум на 11,5 млрд. грн.; відбудеться зростання ВВП за рахунок виробництва продукції із високою доданою вартістю, зокрема сумарна річна виручка підприємств учасників складе до 15 млрд. грн.; збільшаться обсяги національного експорту щонайменше на 8,8 млрд. грн. та зміниться його структура за рахунок зростання частки високотехнологічної продукції; відбудеться створення нових високотехнологічних компаній та до 75 тис. робочих місць для висококваліфікованих працівників.

Як повідомляв УНІАН, 5 вересня голова Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації Володимир Семиноженко висловив сподівання, що народні депутати приймуть закони, які забезпечать сприятливі умови для роботи галузі інформаційних технологій та підтримку наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності загалом.