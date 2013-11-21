У Росії стартувала ракета-носій "Дніпро" з групою зарубіжних супутників

На борту ракети перебуває зв'язка зарубіжних космічних апаратів різного призначення, повідомляє РІА Новости.

"Пуск важкої конверсійної ракети "Дніпро" з попутним виведенням групи зарубіжних космічних апаратів здійснений в штатному режимі об 11.10 мск (09:10 за Києвом УНІАН)", - повідомив журналістам представник Ракетних військ стратегічного призначення (РВСП) на спостережному пункті.

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Завдяки цьому пуску в космос будуть виведені зарубіжні космічні апарати "ДубайСат-2" (ОАЕ), "STSAT-3" (Республіка Корея), "UniSat-5" (Італія), "SKYSAT-1", "AprizeSat -7/8" (США), "BRITE-PL", "GOMX-1", "WNISat" (Інститут аерокосмічних досліджень при університеті Торонто, Канада), 9 контейнерів "ISIPOD"з 14 наносупутниками "CubeSat" (Нідерланди) і корисне навантаження "БПА-3"(Україна).

Даний запуск "Дніпра" стане другим в 2013 році. Наприкінці серпня "Дніпро" вже вивів на орбіту південнокорейський супутник дистанційного зондування Землі KompSat-5.

З 1999 року виконано 18 пусків ракет-носіїв "Дніпро", за допомогою яких на орбіту вивели 63 космічні апарати 15 країн.