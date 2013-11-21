На карти Google Maps додані маршрути транспорту для 12 українських міст

Одна з найбільших корпорацій ІТ-сфери Google додала на карти Google Maps маршрути громадського транспорту для 12 українських міст, йдеться в повідомленні прес-служби представництва «Google Україна».

Згідно з повідомленням, від сьогодні функція «Громадський транспорт» стала доступною для таких міст: Кривий Ріг, Маріуполь, Миколаїв, Хмельницький, Луганськ, Івано-Франківськ, Чернівці, Кіровоград, Суми, Херсон, Тернопіль і Ужгород.

Таким чином, загальна кількість населених пунктів України, на картах яких інтегрована дана функція, збільшилася до 35 міст, включаючи всі обласні центри.

«Завдяки функції «Громадський транспорт» користувач може вибрати найзручніший для себе вид транспорту (метро, автобус, тролейбус або маршрут), прокласти необхідний маршрут від пункту А до пункту В, знайти зупинки транспорту і одержати інформацію про приблизний час, який він витратить на дорогу», - говориться в повідомленні прес-служби.

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За даними компанії, всього на Google Maps можна знайти інформацію про розклад руху громадського транспорту в більш як 800 містах по всьому світу, включаючи Нью Йорк, Лондон, Токіо і Сідней.

Довідка УНІАН. Заснована в 1998 р., компанія Google є однією з лідируючих веб-корпорацій у світі, зокрема, власником найвідомішого одноіменного пошукача. Штаб-квартира корпорації Google знаходиться в Кремнієвій долині в США, представництва компанії розташовані в Північній Америці, Європі й Азії.

В Україні корпорація представлена компанією «Google Україна».