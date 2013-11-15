Google виборов у суді право на створення глобальної електронної бібліотеки

Інтернет-гігант Google може продовжувати cтворення глобальної електронної бібліотеки Google Books шляхом оцифрування книг. Таке рішення виніс сьогодні нью-йоркський суддя Денні Чін, відхиливши позов американської Гільдії письменників, повідомляє Russia Today.

Процес у цій справі почався ще в 2005 році. Гільдія письменників стверджувала, що намір Google оцифрувати і зробити доступними мільйони книг порушує авторські права. На боці гільдії виступали також найбільші продавці електронних книг в США і Європі.

У 2008 році сторони уклали позасудову угоду, за якою Google погоджувалася виплатити гільдії $ 125 млн. Ці гроші мали піти на виплату компенсацій письменникам, книги яких вже були відскановані без їх згоди. Проте в 2011 році суд цю угоду не схвалив.

Цього разу суддя відкинув позов гільдії, заявивши, що сканування книг не є порушенням закону, а Google «діє в інтересах суспільства». За його словами, електронна бібліотека дозволить студентам, вчителям, дослідникам та іншим людям з легкістю знаходити потрібні книги, не порушуючи при цьому авторські права письменників. Тим часом, виконавчий директор Гільдії письменників Пол Айкен заявив, що він розчарований рішенням суду і має намір подати на нього апеляцію.

У квітні цього року Google повідомила, що оцифрувала вже більше 30 млн книг для своєї бібліотеки. Твори, відскановані в рамках проекту Google Books, не викладаються в Інтернет повністю. Якщо книга захищена авторським правом, то для перегляду доступний лише уривок з декількох абзаців, в якому зустрічаються ключові слова, задані користувачем.