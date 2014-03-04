Україна обійшла премію "Оскар" у Твіттері

Карта світових трендів на сайті Твіттер вказує, що за останню добу найпопулярнішими трендами були слова "Україна", "Оскар", "Венесуела" та "Сирія". Початок доби - за 2 години до відкриття церемонії вручення нагороди Оскар.

Про це йдеться на сайті Trendsmap.

На сайті зазначають, що для виміру трендів було застосовано засіб, що охоплює лише англомовну та іспаномовну аудиторії, але все одно увага до України по всій планеті є надзвичайно високою, зокрема в Європі, США, Австралії, Індії, Японії, на Близькому Сході та в різних куточках Африки.