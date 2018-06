У США назвали номінантів премії "Оскар"

Як повідомляє РИА «Новости», серед претендентів на звання "Кращого фільму року" картина "Дванадцять років рабства" (12 Years а Slave), що вже одержала в аналогічній номінації "Золотий глобус", "Афера по-американськи" (American Hustle), тріллер "Капітан Філіпс" (Captain Phillips), "Гравітація" (Gravity), чорно-біла трагікомедія "Небраска" (Nebraska), "Філомена" (Philomena), "Вовк з Уолл-стріт" (The Wolf of Wall Street), драма "Далласький клуб покупців" (Dallas Buyers Club), "Вона" (Her) Спайка Джонса.

Серед п'яти номінованих на "Оскар" режисерів цього року: Девід О. Рассел за картину "Афера по-американськи", мексиканський режисер Альфонсо Куарон, автор науково-фантастичної стрічки "Гравітація", який одержав "Золотий глобус", режисер фільму "Небраска" Олександр Пейн, Мартін Скорсезе за роботу "Вовк з Волл-стріт" і Стів Маккуїн за фільм "Дванадцять років рабства".

У категорії "Кращий драматичний актор" представлені Брюс Дерн (Небраска), Леонардо ДіКапріо (Вовк з Уолл-стріт), Метью Макконахі (Далласький клуб покупців), який одержав раніше на цьому тижні "Золотий глобус" в аналогічній категорії, Чиветель Еджиофор (Дванадцять років рабства), Крістіан Бейл (Афера по-американськи).

За звання "Кращої драматичної актриси "змагатимуться Емі Адамс (Афера по-американськи), Кейт Бланшет (Блакитний жасмин), Сандра Буллок (Гравітація), Джуді Денч (Філомена) і Меріл Стріп (Серпень).

До п'ятірки кращих зарубіжних фільмів, за версією кіноакадеміків, увійшли бельгійська стрічка "Розімкнене коло" (The Broken Circle Breakdown), данська картина "Полювання" (The Hunt), італійська стрічка "Велика краса" (The Great Beauty), камбоджійський документальний фільм "Картинка, якої бракує" (The Missing Picture) і палестинська стрічка "Омар" (Omar).

86-та церемонія вручення золотих статуеток "Оскар" відбудеться в Лос-Анджелесі 2 березня. Долю "Оскара" визначають 5,856 тис. представників Академії кінематографічних мистецтв і наук США, які володіють рівним правом голосу.