Дуров заявив про те, що йде з «ВКонтакте»

"У результаті подій, що послідували за зміною складу акціонерного ВКонтакте в квітні 2013 року, свобода дій генерального директора в управлінні компанією значно скоротилася. Стає дедалі складніше відстоювати ті принципи, які колись були закладені в основу нашої соціальної мережі", - написав Дуров на своїй сторінці "ВКонтакте".

Він також подякував користувачів, які підтримували і надихали його 7 років", пообіцявши, що братиме участь у житті соцмережі на правах засновника, не займаючи ніяких формальних посад", передає "Прайм".

Прес-служба не коментує слова генерального директора "ВКонтакте".

У квітні 2013 року фонд United Capital Partners (UCP) Іллі Щербовича купив 48% соціальної мережі у бізнесменів В'ячеслава Мірілашвілі і Лева Левіева саме з цими подіями Дуров пов'язує скорочення своєї свободи дій.

24 січня вже цього року Дуров продав 12% акцій "ВКонтакте" гендиректору "Мегафона" Івану Тавріну, який в свою чергу 18 березня продав свою частку підконтрольної Алішеру Усманову Mail.ru Group, яка стала таким чином найбільшим акціонером соцмережі, розташовуючи 51,99% акцій. Продаж акцій Таврін пояснив "глибоким конфліктом" UCP із засновником соцмережі Павлом Дуровим. 21 березня стало відомо, що фонд UCP, що володіє 48% акцій соціальної мережі "ВКонтакте", запропонував Mail.Ru Group свою частку акцій.

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