У квітні на Вікіпедії найбільше цікавилися історією, Шевченком, виборами, Бандерою та Путіним

Українська Вікіпедія стверджує, що найпопулярнішою у квітні була стаття «Україна», яку переглянуло понад 65 тисяч Інтернет-користувачів. Не менший інтерес викликали майбутні вибори президента і особа одного з кандидатів – Петра Порошенка. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Оприлюднена у «ВікіВіснику» статистика свідчить, що до десятки лідерів читацьких запитів потрапили статті про Тараса Шевченка і Братство тарасівців. Майже однакової популярності набули Володимир Путін і Степан Бандера – їхні біографії прочитало понад 35 тисяч відвідувачів ресурсу.

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Інтерес на тлі подій в Україні здобула і стаття «Федералізація». У топ-10 квітня також потрапили Друга Світова війна та Волинська трагедія, інтерес до яких, очевидно, підігрів відомий депутат, заявили у «ВікВіснику».

«Ми вже помітили, що статистика Вікіпедії відображає вектор суспільного інтересу. І нині це – вибори президента та події в Україні. Несподівано висока позиція Путіна минулого місяця пов’язана з дуже популярним Інтернет-мемом про нього. Дивно, що ніхто ще не використовує дані про відвідуваність Вікіпедії, адже перед парламентськими виборами 2012 року популярність статей про політиків, які входили до першої п’ятірки партійних списків, фактично повторила результати виборів», – розповів Юрій Пероганич, член-засновник ГО «Вікімедіа Україна».

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Інтернет-користувачі також цікавилися деталями про загиблих учасників Євромайдану, Голодомором, СС «Галичина», вторгненням російських військ на схід України, Донецьку область та Слов’янськ, шукали Гімн та Конституцію України. Також цікавилися статтями про люстрацію, сепаратизм, хунту, федеральну державу, УПА, георгіївську стрічку.

Останній рекорд української Вікіпедії – стаття про список Небесної Сотні, яка в лютому набрала рекордну кількість переглядів – 330 тисяч, 250 000 із яких – у період з 17 по 22 лютого.