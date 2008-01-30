Nikon анонсувала нову модель дзеркального фотоапарата (фото)

Компанія Nikon анонсувала нову модель цифрових дзеркальних фотоапаратів D60, повідомляє Лента.ру з посиланням на сайт TG Daily.

Nikon D60 є сучаснішою версією моделі D40, що з`явилася наприкінці 2006 року. Багато характеристик фотоапарата покращаться. Наприклад, розрізнення зросте з 6,1 до 10,2 мегапікселів. D60 може знімати три кадри за секунду (D40 - 2,5 кадра за секунду). Крім того, з`явиться новий режим під назвою Stop-Motion-Movie, який дасть змогу об`єднувати до ста окремих кадрів в один відеоролик.

Представники Nikon не повідомляють, скільки коштуватиме нова модель. Проте передбачається, що ціна D60 буде дещо вищою за ціну D40, тобто вкладеться в 600-700 доларів. Nikon D60 з`явиться у продажу в березні 2008 року.

Крім того, компанія Nikon анонсувала шість нових камер сімейства Coolpix: L18, S210, S520, S550, S600 і P60. Вартість цих компактних, простих в застосуванні пристроїв становитиме від 140 до 300 доларів.

Фото з сайту Никон.ру