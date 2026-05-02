Росіяни просунулися у Харківській і Донецькій областях, - DeepState

У Генштабі ЗСУ повідомили, що загалом від початку минулої доби відбулося 114 бойових зіткнень.

Російська окупаційна армія має просування на Харківщині і Донеччині. Про це повідомив аналітичний проєкт DeepState.

"Ворог просунувся поблизу Синьківки (Харківська область - УНІАН), Привілля (Донецька область - УНІАН) та Андріївки-Клевцового (Донецька область - УНІАН)", - написали там.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що загалом від початку минулої доби відбулося 114 бойових зіткнень.

На Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Ізбицьке, Красне Перше, Мала Вовча та Фиголівка. На Куп’янському напрямку наші захисники успішно відбили один ворожий штурм у районі населеного пункту Петропавлівка.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили дев’ять спроб загарбників просунутися у районах населених пунктів Озерне, Лиман, Дробишеве, та Ставки.

На Слов’янському напрямку українські воїни відбили чотири штурми окупантів у районах Кривої Луки, Закітного, Різниківки та Рай-Олександрівки.

Такаж сили оборони успішно відбили шість ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Олександро-Шультиного та Іванопілля.

На Покровському напрямку ворог здійснив 24 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Софіївка, Вільне, Дорожнє, Нове Шахове, Родинське, Мирноград, Новоолександрівка, Покровськ, Удачне, Муравка, Молодецьке, Гришине та Новопавлівка.

За даними Генштабу, на Олександрівському напрямку окупанти п’ять разів намагалися покращити своє положення, атакуючи у районах населених пунктів Олександроград, Єгорівка, Січневе та Злагода.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 14 атак окупантів у районах Варварівки, Залізничного, Чарівного, Гуляйпільського, Цвіткового та Добропілля. Ворог завдав авіаударів у районах населених пунктів Воздвижівська, Верхня Терса, Лісне, Копані, Рівне та Любицьке.

На Оріхівському напрямку ворог намагався просунутися у районі населеного пункту Степногірськ. На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили три атаки у бік Антонівського мосту та поблизу острова Білогрудий.

Раніше речник Угруповання обʼєднаних сил Віктор Трегубов повідомляв, що Куп’янський напрямок залишається одним із найгарячіших. Наразі ситуація там порівняно з попередніми місяцями ускладнилася.

"Росіяни постійно атакують, намагаючись просунутися до міста та витіснити українські сили за Оскіл. Противник активно застосовує тактику малих піхотних груп і навіть використовує інфраструктуру, зокрема труби, для прихованого проникнення, однак більшість таких спроб знищується ще на підходах", - наголосив він.

Вас також можуть зацікавити новини: