США виводять 5000 військовослужбовців з однієї європейської країни, - Reuters

Скорочення чисельності військ поверне чисельність американських військ у Європі приблизно до рівня, що існував до 2022 року.

Пентагон оголосив про виведення 5000 американських військовослужбовців з Німеччини, союзника по НАТО, на тлі загострення розбіжностей між президентом Дональдом Трампом і Європою з приводу війни з Іраном. Про це пише Reuters.

"Президент справедливо реагує на ці контрпродуктивні заяви", - сказав чиновник.

Пентагон заявив, що виведення військ, як очікується, буде завершено протягом наступних шести-дванадцяти місяців.

Чиновник сказав, що скорочення чисельності військ поверне чисельність американських військ у Європі приблизно до рівня до 2022 року, до вторгнення Росії в Україну, яке спровокувало нарощування військової присутності за тодішнього президента Джо Байдена.

За його словами, бригадна бойова група, що зараз перебуває в Німеччині, буде виведена з країни, а батальйон вогневої підтримки дальньої дії, який адміністрація Байдена планувала почати розгортати в Німеччині пізніше цього року, більше не буде розгорнуто.

Зазначається, що Німеччина є найбільшою базою американських збройних сил у Європі, де дислокується близько 35 000 військовослужбовців дійсної служби, і служить ключовим центром підготовки кадрів. Високопоставлений представник Пентагону сказав:

"Президент дуже чітко висловив своє розчарування риторикою наших союзників та їхньою нездатністю надавати підтримку операціям США, які приносять їм користь".

Конфлікт Трампа і Мерца

Раніше цього тижня Трамп погрожував скороченням чисельності військ після конфлікту з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, який заявив, що іранці принижують США на переговорах щодо припинення двомісячної війни.

Трамп виділив Німеччину, одночасно різко критикуючи інших союзників по НАТО за те, що вони не направили свої військово-морські сили для допомоги у відкритті Ормузької протоки під час конфлікту.

