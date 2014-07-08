Дубай будує перше футуристичне місто із клімат-контролем

Про це пише The Verge.

Амбітний проект, як очікується, включатиме найбільший торговий центр і найбільший критий сімейний тематичний парк у світі. За інформацією забудовника Dubai Holding, семикілометрові простори критих доріжок дозволять цілий тиждень перебувати всередині без необхідності використання автомобілів або впливу дубайського жорсткого клімату пустелі.

В Mall of The World розташуються 280 тисяч квадратних метрів санаторно-курортного району і театрів, за зразком відомих культурних пам'яток, як у Вест-Енді та на Бродвеї. Там буде 100 готелів, а в цілому містечко буде розраховане на 180 мільйонів відвідувачів щорічно.

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"Мета - створити інтегроване місто з безліччю кращих у своєму класі параметрів у приємному середовищі", - сказав прем'єр-міністр Об'єднаних Арабських Еміратів Шейх Мухаммед Бен Рашид Аль Мактум в заяві.

Ні бюджет, ні дата завершення робіт не були оголошені досі. Mall of The World може здатися незвичайним проектом, але Дубай - емірат, який постійно вражає своїми спорудами. І взагалі в цьому місті все має приставку "най". Наприклад, Бурдж-Халіфа - найвища будівля в світі - знаходиться саме в Дубаї, найбільший феєрверк світу відбувся також саме тут.