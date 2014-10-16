Apple презентувала новий iPad

В центрі уваги на презентації - перш за все планшети.

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Презентували як нову версію повнорозмірного пристрою iPad Air з 9,7-дюймовим екраном, так і чергову модель компактного планшета iPad mini з дисплеєм 7,9 дюйма.