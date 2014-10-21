Microsoft ліквідує телефонний бренд Nokia

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на ресурс The Verge. Ресурс повідомив, що зміни почнуться з підрозділу Nokia France. Компанія Microsoft підтвердила The Verge, що процес зміни логотипів буде поширений на інші країни.

Ресурс повідомив, що перехід від Nokia Lumia на Microsoft Lumia почнеться з поступового переміщення вмісту Nokia.com на новий мобільний сайт Microsoft, а почне зміни Nokia France в соціальних мережах, наприклад, Facebook і Twitter.

Читайте такожКитай схвалив угоду Nokia і MicrosoftРаніше інформація про зміну бренду була неофіційною.

При цьому Nokia не зникне з ринку, вона продовжить існування як незалежна компанія, що не займається телефонним бізнесом.