Китай запустить на орбіту Місяця космічний апарат

Про це повідомляє агентство Сіньхуа з посиланням на інформоване джерело, передає РІА "Новости".

Апарат повинен досягти заданої точки поблизу Місяця і повернутися на Землю.

Запуск випробувального апарату стане черговим кроком у реалізації Китаєм програми зондування Місяця "Чан'е", названої на честь стародавньої китайської богині Місяця. Програма включає в себе три етапи: обліт навколо супутника Землі ("Чан'е-1" і "Чан'е-2"), посадка на Місяць ("Чан'е-3" і "Чан'е-4") і повернення з Місяця на Землю ("Чан'е-5" і "Чан'е-6").

Читайте такожДослідники пояснили, що відобразив Curiosity на МарсіКитайські вчені вже почали реалізацію третього етапу програми. Китай планує у 2017 році здійснити з космодрому Веньчан запуск супутника "Чан'е-5", чия місія полягає в посадці на Місяць, зборі зразків місячного грунту і поверненні на Землю.

Експериментальний космічний апарат протестує технології, які будуть використовуватися для "Чан'е-5".