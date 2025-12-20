Африканці 1400 років тому робили татуювання своїм маленьким дітям: навіщо це було потрібно

У 3-річної дівчинки навіть було виявлено татуювання, розташоване безпосередньо над іншим.

Археологи, які вивчали муміфіковані тіла в Судані, виявили, що 1400 років тому в регіоні долини Нілу дітям віком від 18 місяців наносили татуювання на обличчя. Ба більше, ця практика збіглася з поширенням християнства в регіоні, відомому як Нубія. Про це пише Live Science.

"Якщо татуювання були символом християнської віри їхнього власника, то, можливо, для батьків було важливо створити постійні способи позначити своїх дітей як християн", - сказала провідна авторка дослідження Енн Остін, археологиня з Університету Міссурі в Сент-Луїсі.

Вона та її колеги вивчили 1048 муміфікованих людських останків із трьох археологічних пам'яток на території сучасного Судану та задокументували наявність татуювань у 27 осіб різного віку та статі. Результати дослідження були опубліковані в журналі PNAS.

Зазначається, що татуювання на дітях зустрічаються набагато рідше, ніж на дорослих. У своєму дослідженні вчені виявили численні приклади татуювань на археологічній пам'ятці Кулубнартi в північному Судані, що відноситься до періоду християнської ери. Два кладовища на цьому місці використовувалися в період з 650 по 1000 рік нашої ери. Використовуючи мікроскопію з інфрачервоним освітленням, яке може проникати крізь шкіру і виявляти татуювання, які ледве помітні неозброєним оком, дослідники ідентифікували 17 осіб із виразними татуюваннями та шістьох осіб із можливими вицвілими татуюваннями.

Цікаво, що під час дослідження місць розташування татуювань на тілах людей, похованих у Кулубнартi, дослідники помітили незвичну закономірність: у двох людей були татуювання на спині, а в решти - на чолі, скронях, щоках або бровах. Татуювання на обличчі і без того відносно рідкісні в археологічних знахідках, але дослідники виявили ще більш рідкісну практику: нанесення татуювань дітям.

Особливості татуювань на дітях

Більшість людей з Кулубнарті з татуюваннями були дітьми молодше 11 років, пишуть дослідники, а наймолодшій людині з чітко видимими татуюваннями було 18 місяців. У 3-річної дівчинки навіть було виявлено татуювання, розташоване безпосередньо над іншим, що свідчить про те, що маленьких дітей неодноразово татуювали.

За словами Остін, татуювання являли собою скупчення крапок і тире. Найпоширенішим малюнком були чотири крапки, витатуйовані у вигляді ромба на лобі, що, за словами Остін, могло являти собою християнський хрест.

"Цілком імовірно, що татуювання було частиною обряду хрещення, якщо його використовували як знак християнства в Кулубнарті", - сказала вона.

Дослідники також вивчають іншу теорію широкого поширення татуювань у дітей, знайдених на кладовищі. Остін пояснила:

"Якщо батьки робили татуювання своїм дітям для їхнього захисту або за медичними показаннями, то, можливо, висока частота татуювань у маленьких дітей свідчить про те, що люди в Кулубнартi стикалися з незвично великою кількістю проблем зі здоров'ям".

На думку вчених, татуювання на лобі можуть являти собою спроби батьків захистити своїх дітей від головного болю або високої температури, які часто спостерігаються при малярії - хвороби з довгою історією в долині Нілу.

Команда також виявила, що нубійці, ймовірно, використовували ножі, а не голки, для нанесення татуювань, судячи з форми татуювальних позначок.

