Іспанія попередила Ізраїль, що вторгнення в Ліван буде 'величезною помилкою'

Іспанія засуджує масовані атаки Ізраїлю на Ліван.

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив у вівторок, що територіальна цілісність Лівану повинна бути збережена, і попередив Ізраїль, що вторгнення в країну стане "величезною помилкою", пише digi24.ro.

Альбарес заявив, що Іспанія засуджує "масовані атаки Ізраїлю на Ліван", а також "з усією рішучістю" засудила запуск угрупованням "Хезболла".

Водночас він підкреслив, що "безпека і стабільність Лівану є життєво важливими для всього регіону", і закликав Ізраїль "виконати свої зобов'язання відповідно до міжнародного права", а "Хезболлу" – "припинити напади на Ізраїль і підкоритися плану роззброєння ліванського уряду".

Він також оголосив, що гуманітарна допомога Іспанії складе 9 мільйонів євро, з яких 2,4 мільйона будуть негайно спрямовані на забезпечення продовольством і водою, санітарію та необхідну медичну допомогу.

Альбарес підкреслив, що позиція Іспанії в цьому конфлікті "була ясна з самого початку: ми захищаємо міжнародне право, ми захищаємо деескалацію напруженості, ми захищаємо повернення за стіл переговорів і мир".

Раніше повідомлялося, що вранці у вівторок "Хезболла" завдала кілька ударів по ізраїльських військових позиціях на півдні Лівану та в Ізраїлі, після чого ізраїльська армія випустила попередження про евакуацію південного Лівану у зв'язку з новими бомбардуваннями.

Також прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес офіційно підтвердив антивоєнну позицію своєї країни на тлі загострення конфлікту між США, Ізраїлем та Іраном. Він закликав світових лідерів зупинити ескалацію і не допустити чергової гуманітарної катастрофи.

