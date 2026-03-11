Курс валют у 'ПриватБанку': скільки коштує долар сьогодні

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 44,05 грн, а євро – 51,55 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у середу, 11 березня, залишився на попередньому рівні і становить 44,10 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні також не змінився і складає 51,50 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 43,50 гривні, а євро - за курсом 50,50 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у середу знизився до 44,05 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні залишився незмінним – 51,55 гривні.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 11 березня офіційний курс долара до гривні на рівні 43,86 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 4 копійки, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня, в свою чергу, послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 51,04 гривні за один євро, тобто гривня втратила 33 копійки.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні залишився на попередньому рівні і становить 44,20 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43,68 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 10 копійок і складає 51,50 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,73 гривні за євро.

Вас також можуть зацікавити новини: