Як українські дрони-перехоплювачі потрапляють до армії США: Forbes розкрив схему

Провідний підрозділ Пентагону з боротьби з дронами, Об'єднана міжвідомча оперативна група 401, допомагає організувати "швидку доставку" українських дронів-перехоплювачів Merops на Близький Схід для підтримки Центрального командування США.

Як розповів Forbes один з американських чиновників, оперативна група працює в шести бойових командуваннях, "щоб швидко доставити додаткові засоби виявлення, ведення електронної війни та кінетичні перехоплювачі" американським військам, які беруть участь в операції "Епічна лють".

До їх числа входять системи Merops для знищення дронів, що відправляються з України.

"Група 401 очолює зусилля Міністерства оборони з швидкої передачі критично важливих технологій протидії безпілотникам, включаючи недорогі перехоплювачі, з України в зону операцій Центрального командування США", – сказав чиновник.

Він зазначив, що ці перехоплювачі призначені для допомоги у створенні глибокої оборони, надаючи командирам більше інструментів для протидії загрозам з боку дронів "Шахед".

Як працюють дрони Merops

Відзначається, що ці дрони невеликі, прості в збірці і можуть запускатися з задньої частини пікапів або легких тактичних транспортних засобів. Їх можна швидко налаштувати екіпажем з чотирьох осіб. Оснащені штучним інтелектом, вони автономно відстежують і вражають наближаються дрони противника, збиваючи їх або підриваючи в повітрі.

При цьому вони дешевші у виробництві, ніж іранські ударні дрони Shahed. Вартість кожної системи Merops оцінюється приблизно в 14 500 доларів, що, за даними НАТО, становить майже одну десяту вартості систем типу Shahed, що запускаються в Україні.

Система Merops минулого року була прийнята на озброєння країнами НАТО, включаючи Польщу, Румунію і Данію, для захисту від вторгнень дронів в повітряний простір НАТО. У листопаді минулого року американські війська 57-го полку протиповітряної артилерії армії запустили перехоплювачі Merops з вантажівок під час навчань з польськими та румунськими військами в рамках операції НАТО "Східний страж".

США використовують досвід України

Раніше стало відомо, що армія США поспішно відправляє на Близький Схід комплекси боротьби з дронами, перевірені в бойових умовах в Україні.

Тим часом видання Axios писало, що майже сім місяців тому українські чиновники намагалися продати США свої перевірені в боях технології для збивання ударних дронів іранського виробництва, і навіть підготували презентацію, яка показувала, як ці технології могли б захистити американські війська та їх союзників у війні на Близькому Сході.

Водночас адміністрація Трампа тоді відхилила пропозицію українців.

