Справу про вбивство Парубія скерували до суду: підозрюваному загрожує довічне

Підозрюваний обвинувачується за п’ятьма статтями.

Правоохоронці завершили розслідування вбивства народного депутата України та колишнього голови Верховної Ради України Андрія Парубія, до суду скеровано обвинувальний акт щодо 53-річного підозрюваного. Про це повідомив у Telegram генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Він зазначив, що львів’янину загрожує довічне позбавлення волі. В повідомленні його прізвище не вказується, але відомо, що це 53-річний житель Львова Михайло Сцельніков.

За даними генпрокурора, підозрюваному інкриміновано державну зраду, посягання на життя державного діяча, вчинене у зв’язку з його державною та громадською діяльністю, за попередньою змовою групою осіб, публічні заклики до насильницької зміни та повалення конституційного ладу з використанням ЗМІ, незаконне поводження зі зброєю за попередньою змовою групою осіб, а також глорифікацію агресії РФ.

Відео дня

У Службі безпеки України уточнили, що підозрюваному у вбивстві Парубія загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Також у повідомленні сказано, що під час розслідування знайдено мисливський обріз, який зловмисник заховав у тайнику на Личаківському кладовищі для можливого використання у підривній діяльності.

В СБУ нагадали, що правоохоронці затримали підозрюваного у вересні 2025 року на Хмельниччині, звідки він планував нелегально виїхати за кордон.

За даними слідства, обвинуваченим є 53-річний львів’янин, якого у 2024 році завербували спецслужби РФ, коли він шукав у Телеграм-каналах інформацію про свого сина, який зник безвісти у зоні бойових дій на Донеччині.

В спецслужбі зазначили, що після вербування фігурант виконував ворожі завдання: відстежував та "зливав" росіянам локації Сил оборони, а також намагався збирати дані про напрямки руху залізничних ешелонів з пальним.

Згодом росіяни запропонували йому виконати "складніше" завдання – вбити одного з державних діячів. Відтак, з ідеологічних мотивів, він обрав жертвою народного депутата України та колишнього голову Верховної Ради України Андрія Парубія.

Окрім того встановлено, що чоловік виправдовував збройну агресію РФ проти України, заперечував воєнні злочини росіян та героїзував російську армію.

Вбивство Андрія Парубія – деталі

30 серпня 2025 року у Львові чоловік, замаскувавшись під кур’єра, застрелив народного депутата від фракції "Європейська солідарність", колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія. Це сталося на вулиці, неподалік будинку, де жив Парубій.

За підозрою у вбивстві політика затримали 52-річного львів’янина Михайла Сцельнікова.

У коментарі журналістам у суді затриманий визнав, що вбив нардепа. За його словами, він нібито хотів піти на обмін з Росією, щоб знайти тіло свого сина, який воював за Україну.

3 березня 2026 року у Львові попрощалися з військовим Михайлом-Віктором Сцельніковим з позивним "Лемберг". У лютому мати воїна Олена Чернінька повідомила про те, що за результатами ДНК-експертизи її сина визнано загиблим.

Вас також можуть зацікавити новини: