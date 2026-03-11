На Гаваях через потужне виверження вулкану все засипало попелом (відео)

Фонтани лави створили проблеми для прилеглих громад і дороги, на яку почали падати уламки та попіл.

На Гаваях влада вимушено закрила частину національного парку та ділянку важливої автомагістралі через чергову фазу виверження вулкана Кілауеа (Kīlauea), який вважається одним із найактивніших у світі. Фонтани лави сягнули приблизно 300 метрів у висоту, сталося падіння склоподібних вулканічних уламків і попелу, що дуже небезпечно, пише The Independent.

Цей вулкан вже понад рік привертає увагу місцевих жителів і туристів періодичними виверженнями, під час яких фонтани лави злітають високо в небо. Фаза виверження, що почалася у вівторок вранці, стала 43-м епізодом активності з моменту початку поточного циклу у грудні 2024 року. Онлайн-трансляція показала два яскраво-червоні фонтани лави та густий дим. Поки що невідомо, скільки триватиме цей епізод: попередні тривали від кількох годин до кількох днів.

Як і раніше, розпечена магма залишається в межах кратера на вершині вулкана на території Національного парку вулканів Гаваїв і не становить загрози для житлових будинків чи інших споруд, йдеться у статті. Втім фонтани лави створили проблеми для прилеглих громад і дороги, на яку почали падати вулканічні уламки та попіл – так звана тефра.

Через це влада тимчасово закрила території національного парку поблизу вершини вулкана, а також частково перекрила Hawaii Route 11 – важливу автомагістраль, що проходить навколо острова.

Чиновники округу Hawaii County відкрили тимчасовий притулок у місцевому спортзалі для жителів і туристів, які постраждали через перекриття дороги або випадіння тефри. Однак невдовзі після відкриття притулок залишався порожнім, повідомив речник округу Том Калліс.

Чим небезпечна тефра

Національна метеорологічна служба оголосила попередження про попелопад. За словами чиновників, тефра може подразнювати очі, шкіру та дихальні шляхи. Крім того, вулканічний попіл здатен забивати системи збору дощової води, які широко використовуються на острові.

Під час попереднього епізоду виверження попіл випадав настільки густо, що деяким громадам довелося звертатися по допомогу до служб цивільного захисту для очищення будинків.

Вулкан Кілауеа вважається одним із найактивніших у світі.

