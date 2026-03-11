США знищили понад десяток суден Ірану в районі Ормузької протоки (відео)

Серед знищених човнів були зокрема міноносці.

Центральне командування США на своїй сторінці в X показало відео ураження низки іранських суден в районі Ормузької протоки.

"10 березня американські війська знищили кілька іранських військово-морських суден, зокрема 16 мінних загороджувачів поблизу Ормузької протоки", – зазначили в командуванні.

Також військові опублікували відео, на яких видно ураження частини з цих суден.

Мінування Ормузької протоки

Нагадаємо, раніше американські ЗМІ повідомили, що Іран почав мінувати стратегічно важливу Ормузьку протоку. Як зазначила репортерка CBS News у Білому домі Дженніфер Джейкобс, наразі йдеться про обмежені мінування катерами, які здатні перевозити до 2-3 таких снарядів. Водночас вона зазначила, що загалом у Тегерану може бути до 6000 морських мін іранського, китайського та російського виробництва.

Зазначимо, що раніше в Ірані висловили готовність пропускати судна через Ормузьку протоку. Водночас там назвали єдину умову – країни, які хочуть це зробити, повинні вислати послів США та Ізраїлю.

Вас також можуть зацікавити новини: