Ціни на нафту несподівано відреагували на можливе рекордне вивільнення нафти з резервів

За даними Reuters, США відмовилися супроводжувати кораблі через Ормузьку протоку через високі ризики.

Ціни на нафту зранку 11 березня сповільнили зростання після повідомлення про те, що Міжнародне енергетичне агентство запропонувало найбільше в історії вивільнення нафти з резервів через війну в Ірані, пише Bloomberg.

За даними порталу investing, якщо о 2:00 за київським часом вартість нафти марки Brent подорожчала до 90,73 долара за барель, то вже станом на 9:56 європейський нафтовий еталон торгується на рівні 89,95 долара за барель. Вартість американської нафти марки WTI о 0:45 за київським часом становила понад 88 доларів за барель, тоді як станом на 9:59 - 85,5 долара за барель.

Reuters зазначає, що МЕА пропонує вивільнити з резервів понад 182 мільйони барелів, що перевищить обсяг вивільнення "чорного золота" у 2022 році, після початку російсько-української війни.

За підрахунками аналітиків Goldman Sachs, випуск такого обсягу нафти на ринок компенсує 12 днів перебоїв в експорті з Перської затоки, обсяги якого інвестиційний банк оцінює в 15,4 млн барелів на день. Втім, деякі аналітики скептично поставилися до пропозиції МЕА щодо вивільнення запасів нафти з резервів.

"Офіційно про випуск запасів ще не оголошено, і є сумніви щодо кінцевого темпу вилучення цих запасів", – зазначив старший аналітик Sparta Commodities Філіп Джонс-Люкс, додавши, що "основна проблема - не розмір запасів, а досяжні темпи вилучення".

Президент Франції Еммануель Макрон, зі свого боку, повідомив, що проведе у середу відеоконференцію з лідерами інших країн G7, щоб обговорити вплив конфлікту на Близькому Сході на енергетику та заходи для вирішення ситуації.

Тим часом, США та Ізраїль завдали Ірану ударів, які Пентагон та іранці на місці подій назвали найінтенсивнішими повітряними ударами за всю війну. Американські військові також "знищили" 16 іранських мінних суден поблизу Ормузької протоки.

Обіцянки ж Трампа забезпечувати військовий ескорт кораблів, які проходитимуть Ормузьку протоку, залишаються, схоже, поки на папері. За даними джерел Reuters, ВМС США відхилили прохання судноплавної галузі про військовий супровід, оскільки ризик атак на даний момент занадто високий.

Енергетична консалтингова компанія Wood Mackenzie заявила, що війна наразі скорочує постачання нафти та нафтопродуктів з Перської затоки на ринок приблизно на 15 мільйонів барелів на день, що може призвести до підвищення ціни на нафту до 150 доларів за барель.

2 березня в Ірані заявили про закриття Ормузької протоки. При цьому Корпус вартових ісламської революції в той же день повідомив про атаку на нафтовий танкер, який намагався пройти через Ормузьку протоку.

Через блокування Ормузької протоки 9 березня ціни на нафту зросли до чотирирічного максимуму, після чого дещо знизилися. Втім, країни G7 анонсували вивільнення нафти зі стратегічних резервів для зниження цін.

