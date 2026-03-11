Долар втрачає позиції через невизначеність у війні з Іраном

Ааналітики сумніваються, що війна завершиться швидко.

У середу, 11 березня, долар послабився, оскільки трейдери очікують сигналів щодо подальшого розвитку війни США та Ізраїлю проти Ірану. Суперечливі повідомлення про можливе врегулювання конфлікту розгойдують настрої інвесторів, пише Reuters.

Світові ринки припускали, що президент США Дональд Трамп може незабаром спробувати зупинити конфлікт. Водночас він неодноразово погрожував жорсткими діями проти Ірану через загрозу для експорту енергоносіїв через Ормузьку протоку.

Долар, який різко зріс через стрибок цін на нафту на тлі війни, частково втратив позиції через надії на швидке врегулювання конфлікту. Водночас аналітики сумніваються, що він завершиться швидко.

Відео дня

"Ми очікуємо, що війна триватиме місяцями, а не тижнями, хоча визнаємо високий рівень невизначеності", – сказала старший валютний стратег Commonwealth Bank of Australia Крістіна Кліфтон.

Євро зміцнився на 0,18% – до 1,1632 долара, відійшовши від тримісячного мінімуму, зафіксованого 9 березня. Фунт стерлінгів зріс на 0,25% – до 1,3449 долара. Японська єна торгувалася на рівні 158,14 за долар, близько до семитижневого мінімуму, досягнутого на початку тижня.

Індекс долара, який відображає його динаміку щодо шести основних валют, знизився до 98,773, залишаючись неподалік тримісячного максимуму, зафіксованого 9 березня.

Стрімкий розвиток подій на Близькому Сході змушує трейдерів шукати оптимальний спосіб оцінки ризиків.

"Трейдери переважно займають вичікувальну позицію і чекають новин та більшої ясності, щоб краще оцінити ризики", – сказав керівник дослідницького підрозділу Pepperstone Кріс Вестон.

Курс валют в Україні і в світі – останні новини

На початку тижня долар піднявся до максимального рівня за більш ніж три місяці, що зробило золото дорожчим для власників інших валют. При цьому прибутковість 10-річних казначейських облігацій США піднялася до місячного максимуму, що підвищило вартість зберігання золота, яке не приносить доходу.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин зазначив, що в Україні різко зріс попит на іноземну валюту серед населення, зокрема на готівкові долари та євро. Середньодобові обсяги купівлі готівкової валюти зросли на 38% – до 103,6 млн доларів, що стало максимумом за останні 14 тижнів.

Вас також можуть зацікавити новини: