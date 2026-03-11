Саудівська Аравія готується закупити в України дрони на мільйони доларів, - WSJ

Саудівська Аравія також веде переговори про купівлю засобів радіоелектронної боротьби.

Саудівська Аравія веде з Україною переговори про закупівлю великої партії дронів-перехоплювачів для захисту від іранських ударних безпілотників "Шахед". Про це пише The Wall Street Journal, посилаючись на свої джерела.

За інформацією видання, вартість потенційної угоди може становити мільйони доларів, але остаточний документ поки що не підписано.

Крім того, Саудівська Аравія також веде переговори про купівлю засобів радіоелектронної боротьби.

Інші представники країн Перської затоки також проявили інтерес до українських технологій. Зокрема, представники Катару відвідували Україну, щоб ознайомитися з технологіями протидії безпілотникам.

WSJ зазначає, що Україна використовує цілий ряд різних засобів протиповітряної оборони, крім ракет. Цей підхід включає в себе так звані дрони-перехоплювачі, які врізаються в безпілотні апарати противника або вибухають поруч з ними. Україна також успішно використовує засоби радіоелектронної боротьби, які створюють перешкоди для сигналів зв'язку дронів.

Українські дрони у війні в Ірані

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна вже відправила свої війська для допомоги в захисті військових баз США в Йорданії. Замість цього, за його словами, Київ розраховує на дипломатичну підтримку в підштовхуванні Росії до припинення вогню від партнерів на Близькому Сході.

Президент також повідомляв, що Україна відправила фахівців з дронів до перших трьох країн Близького Сходу, а саме до Катару, Об'єднаних Арабських Еміратів і Саудівської Аравії.

