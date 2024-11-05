Науковці виявили, що два фізичні процеси, спричинені гравітаційними тяготами Землі, ймовірно, формуватимуть поверхню Апофіса у 2029 році.

Названий на честь Апепа, давньоєгипетського бога хаосу, Апофіс - це астероїд довжиною 340 метрів, що має форму арахісу. Хоча зіткнення з космічним каменем такого розміру не знищить нашу планету, воно може легко зруйнувати місто.

Астрономи підрахували, що він може пройти дуже близько до Землі у 2029 році. Детальніші спостереження 2021 року показали, що в нього було менше шансів зіткнутися із Землею, ніж спочатку припускали дослідники. Зараз прогнозується, що Апофіс наблизиться до Землі на відстань у 32 000 кілометрів 13 квітня 2029 року.

Як пише Live Science, з огляду на цю відстань, Апофіс, ймовірно, не матиме великого впливу на Землю в 2029 році.

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Питання про те, як поведеться сам астероїд після цього близького проходження із Землею, зацікавило Рональда-Луї Баллоуза, вченого-астероїдолога з Лабораторії прикладної фізики Університету Джонса Гопкінса.Крихітні метеороїди постійно бомбардують поверхні астероїдів у процесі, який називають космічним вивітрюванням. Науковець зазначив, що астрономи давно помітили, що астероїди, які пролітають близько до планет, таких як Земля, часто не мають вивітреної поверхні.

За його словами, точний фізичний механізм, який видаляє свідчення вивітрювання, не дуже добре відомий. Одна з можливостей полягає в тому, що гравітація планети притягує каміння на поверхні астероїда, відкидаючи його і оголюючи підстилаючий шар.

Баллоуз і група міжнародних дослідників створили обчислювальні моделі Апофіса. Вони змоделювали рух моделі до Землі, відстежуючи як великомасштабні, так і дрібномасштабні фізичні зміни. Дослідження, доступне в базі даних препринтів arXiv, було прийнято до публікації в журналі The Planetary Science Journal.

Науковці виявили, що два фізичні процеси, спричинені гравітаційними тяготами Землі, ймовірно, формуватимуть поверхню Апофіса у 2029 році. Один із них - це поштовхи, які, ймовірно, почнуться за годину до того, як Апофіс досягне своєї найближчої точки до Землі, і триватимуть деякий час після цього.

За їхніми словами, силу цих поштовхів важко оцінити. Баллуз сказав:

"Гравітація Апофіса приблизно в 250 000 разів менша за земну. Тому ми думаємо, що події набагато меншої величини можуть правдоподібно струсити все на його поверхні".

Це означає, що землетруси можуть бути досить інтенсивними, щоб підняти валуни з поверхні Апофіса. Більшість каменів впаде назад на Апофіс, створюючи виразні поверхневі візерунки, які зможе розпізнати пролітаючий космічний апарат.

Інший процес, який може "оновити" поверхню Апофіса, - це зміна його перекиду, який відбувається через те, що астероїд не обертається навколо фіксованої осі або періоду часу.

Моделювання показали, що зміни в перекиді Апофіса призведуть до дестабілізації похилих поверхневих порід, що в екстремальних випадках може спричинити зсуви ґрунту. На відміну від сейсмічних поштовхів, ці зміни відбуватимуться поступово, протягом десятків тисяч років.

Результати не просто передбачають, як поводитиметься Апофіс після зіткнення у 2029 році. За словами Баллоуза, "вони представляють новий механізм оновлення поверхні астероїда, який може дати відповідь на багаторічну проблему того, як близькі планетарні зустрічі можуть змінювати поверхні малих тіл".

Новини про вивчення космосу

Астрономи спостерігали один з об'єктів, що найшвидше обертаються, коли-небудь спостережуваних у Всесвіті, - і це була нейтронна зірка. Дослідники з Технічного університету Данії зробили це спостереження за допомогою даних рентгенівського телескопа NICER NASA, встановленого на Міжнародній космічній станції.

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