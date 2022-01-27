За словами вчених, нічого подібного у Всесвіті їм ще не зустрічалося.

В нашій галактиці Чумацький шлях вчені з Австралії виявили "дивний об'єкт, що крутиться", який випромінює енергію в радіодіапазоні з рівномірною періодичністю.

За їхніми словами, нічого подібного у Всесвіті астрономи ще не зустрічали, пише BBC із посиланням на проміжні результати досліджень, опубліковані в журналі Nature.

Першим "моторошний" об'єкт виявив ще в кінці 2020 року аспірант університету Кертіна в Західній Австралії Тайрон О'Доерті за допомогою телескопа і розробленої ним самим нової методики.

Оскільки космічні об'єкти, що випромінюють імпульси енергії, зустрічаються досить часто, відкриття О'Доерті не привернуло особливої уваги у його колег. Однак невдовзі з'ясувалося, що потужний викид енергії, який триває близько хвилини, новий об'єкт здійснює кожні 18 хвилин.

"Протягом кількох годин нашого спостереження він [об'єкт] то зникав, то знову з'являвся. Це було дуже несподівано і моторошно, тому що нічого подібного в небі астрономи ніколи не бачили", - говорить науковий керівник О'Доерті, астрофізик доктор Наташа Харлі-Вокер із Міжнародного центру радіоастрономічних досліджень (ICRAR).

За словами іншого астрофізика з ICRAR Джемми Андерсон, незвичайним є саме те, що він знаходиться в активному стані викиду енергії протягом цілої хвилини. Радіовипромінювання такої тривалості стало для вчених повною несподіванкою.

"Ми не думали, що таке можливо, але це факт, і це свідчить про те, що там [в космосі] відбуваються якісь екстремальні фізичні процеси", - говорить Харлі - Вокер.

Вчені з ICRAR з'ясували, що об'єкт розташований на відстані приблизно 4 тис. світлових років від Землі (1 світловий рік дорівнює приблизно 9,5 трильйона кілометрів, - УНІАН). Він неймовірно яскравий і має надпотужне магнітне поле.

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Астрофізики поки мають дві теорії про природу виявленого об'єкта: це може бути нейтронна зоря або "білий карлик" - стиснуті залишки старої зірки. За їхніми словами, слід провести тривалі дослідження, щоб розгадати цю загадку.

"Нам належить зрозуміти, чи є наша знахідка чимось одиничним, або ж вона частина великої нової популяції тіл, яку ми раніше не помічали", - сказала Харлі-Вокер.

Як повідомляв УНІАН, раніше астрономи виявили за допомогою космічного телескопа "Хаббл" у сусідній карликовій галактиці надмасивну чорну діру, що "народила" відразу кілька зірок.

За чорними дірами вчені давно помічали здатність вивергати шлейфи іонізованого газу. Однак раніше вони вважали, що такі потоки плазми швидше заважають формуванню зірок.

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