Схоже, вони змирилися з тим, що не можуть зрозуміти, звідки вона взялася, і заявили, що "природа створювала речі і дивніші".

У Балтійському морі дайвери виявили щось дивне - масивну, симетричну споруду з висіченими на поверхні сходинками.

Як пише Dailygalaxy, цей масивний об'єкт, відомий як Аномалія Балтійського моря, був виявлений у 2011 році шведськими мисливцями за скарбами, а потім привернув загальну увагу, коли про нього розповіли на каналі Discovery.

Первісне зображення, отримане за допомогою гідролокатора, було опубліковано дайверською групою Ocean X, і відтоді аномалія стала об'єктом наукового інтересу.

Відео дня

Видання зазначило, що все почалося з того, що Пітер Ліндберг і Денис Асберг, керівники команди Ocean X, завершували 9-денну експедицію в Ботнічній затоці, коли вирішили востаннє просканувати морське дно. Те, що вони виявили, їх здивувало: ідеально круглий об'єкт на глибині близько 90 м.

Споруда була діаметром близько 60 мм і мала підняту куполоподібну форму зі ступінчастими елементами, що спускаються до того, що, ймовірно, було центральним отвором. За 200 м від нього сонар виявив ще один незрозумілий об'єкт.

"Ми були дуже здивовані й спантеличені. Це не затонулий корабель", - згадує Асберг.

Їхнім першим припущенням було, що це скельне утворення. Але після того, як команда показала дані геологам і морським біологам, відповідь була однозначною: ніхто раніше не бачив нічого подібного.

Ситуація стала ще більш дивною, коли Ocean X повернувся на місце і почав пірнати навколо аномалії. За словами дайвера Стефана Хогерборна, поблизу аномалії вийшли з ладу електроприлади і навіть супутникові телефони.

"Усе електрообладнання, включно із супутниковим телефоном, перестало працювати, коли ми перебували над об'єктом. А коли ми відійшли приблизно на 200 метрів, телефон знову увімкнувся", - розповів він.

У наступні роки після відкриття дослідники намагалися з'ясувати походження аномалії. Команда Ocean X витягла з цього місця фізичні зразки, які були проаналізовані морським геологом зі Стокгольмського університету Фолькером Брюхертом.

Його висновки були нічим не примітні: більша частина матеріалу складалася з граніту, гнейсу і пісковика - поширених порід, які, ймовірно, утворилися під впливом льодовикової активності під час останнього льодовикового періоду.

Брюхерт навіть помітив особливо великий зразок, що нагадує вулканічну породу, і він припустив, що цю аномалію могло створити підводне вулканоутворення або льодовикові рухи понад 140 тис. років тому.

Але геолог із Техаського університету Стів Вайнер провів власні випробування і дійшов висновку, що матеріал складається з "металів, які природа не може відтворити сама". Це твердження набуло широкого розголосу, але так і залишилося науково недоведеним.

При цьому низка експертів, включно з морським археологом Йораном Екбергом, схиляються до думки, що це, ймовірно, просто морена - купа каміння й опадів, залишена льодовиком. І хоча її симетрія, безумовно, дивна, як висловився Екберг, "природа створювала речі і дивніші".

"Незалежно від свого походження, аномалія Балтійського моря залишається одним із найбільш інтригуючих підводних відкриттів останніх десятиліть", - констатувало видання.

Інші новини науки

Нещодавно біля берегів Єгипту було виявлено порт епохи Клеопатри. Археологи приголомшені відкриттям, яке наводить на думку, що Тапосіріс Магна був не тільки важливим релігійним центром, а й найбільшим морським торговим вузлом.

Повідомлялося, що затоплений порт розташований недалеко від руїн храму Тапосіріс Магна, на захід від Олександрії.

Вас також можуть зацікавити новини: