Відкриття наводить на думку, що Тапосіріс Магна був не тільки важливим релігійним центром, а й найбільшим морським торговим вузлом.

Біля берегів Єгипту знайшли затонулий стародавній порт, який служив великим морським вузлом за часів Клеопатри VII, останнього фараона країни.

Затоплений порт, розташований недалеко від руїн храму Тапосіріс Магна, на захід від Олександрії, виявила група археологів під керівництвом Кетлін Мартінес і Боба Балларда, морського археолога, відомого своїм відкриттям "Титаніка", пише Newsweek.

У затонулому порту археологи виявили великі споруди, розташовані рядами і заввишки понад 6 м. Серед них були полірована підлога, цементні блоки, колони й амфори, а також кілька якорів часів Клеопатри.

Відео дня

"Затоплене місце могло бути портом, яким колись користувалася Клеопатра", - йдеться в заяві вчених.

Останнє відкриття доповнює більш ранні знахідки на руїнах Тапосіріс Магна, включно з підземним тунелем завдовжки 1365 м, який було виявлено 2022 року та який простягається до Середземного моря.

Цей тунель, частково затоплений і розташований на глибині близько 12 м, містив артефакти часів правління Клеопатри, зокрема керамічні глечики і кераміку, що датуються епохою Птолемеїв. "Порт функціонував за часів Клеопатри і раніше, на початку її династії", - повідомила Мартінес.

Мартінес присвятила майже 20 років пошукам місця останнього спочинку Клеопатри. Багато археологів вважають, що фараоншу поховали недалеко від царського палацу в Олександрії, який затонув після землетрусу і цунамі в 365 році н.е. Але дослідження Мартінес привели її до Тапосіріс Магна, храмового комплексу приблизно за 48 км на захід від Александрії в прибережному місті Борг-ель-Араб.

Остання знахідка не тільки підвищує археологічну значущість Тапосіріс Магна, а й може розширити його історичну роль, вийшовши за рамки релігійного об'єкта. Відкриття наводить на думку, що Тапосіріс Магна був не тільки важливим релігійним центром, а й морським торговельним вузлом, набагато масштабнішим, ніж будь-хто раніше припускав.

"Це робить храм воістину важливим", - сказав Мартінес, додавши, що "у нього були всі умови, щоб бути обраним для поховання Клеопатри разом з Марком Антонієм", римським полководцем, за якого вона вийшла заміж.

Баллард і його команда спільно з ВМС Єгипту провели гідролокаційне дослідження морського дна. Вони виявили споруди, що включали так званий "Салам 5" - групу прямокутних кам'яних конструкцій, що нагадують уламки статуй у храмі Тапосіріс Магна.

Баллард склав детальну карту майже 10 км підводного рельєфу, яку Мартінес та її команда використовуватимуть для нових розкопок, присвячених "Салам 5".

"Ми продовжимо пошуки на суші і під водою", - сказала Мартінес, додавши, що, на її думку, знаходження гробниці Клеопатри - "питання часу".

Інші новини про Стародавній Єгипет

Раніше в єгипетському некрополі Дахшур було виявлено 4000-річну піраміду, яка залишалася запечатаною тисячоліттями.

Відкривши її, всередині археологи виявили гробницю, несхожу на жодну іншу, яка ставить під сумнів усе, що науці відомо про поховання фараонів.

Вас також можуть зацікавити новини: