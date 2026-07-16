У Балтійському морі є дивовижне місце, де вода прогрівається як на Адріатиці

Влітку температура води там сягає 21–22 градусів.

Купання в Балтійському морі – не найприємніша розвага через холодну воду. Однак виявилося, що це стосується далеко не всіх ділянок узбережжя, пише naTemat.

Йдеться про Пуцьку затоку (Zatoka Pucka) на польському узбережжі.

На піку літнього сезону вода тут прогрівається до 21–22 градусів Цельсія, а під час хвиль спеки – і більше. Багато туристів порівнюють ці умови з Адріатикою. Саме тому затока стала справжнім хітом для сімейного відпочинку.

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Чому вода тут така тепла?

Автори пояснюють це кількома особливостями регіону:

мілке дно – воно значно швидше й ефективніше вбирає сонячне тепло;

захищене розташування – природний бар'єр обмежує приплив холодних водних мас із відкритого моря та захищає від сильного вітру;

відсутність сильного перемішування водних мас – теплі поверхневі шари не змішуються так різко з холоднішими глибинними течіями.

А ось у відкритому морі ситуація зовсім інша. Там працює так зване явище апвелінгу – підняття холодної води з глибинних шарів на поверхню. Через це навіть після багатьох днів спеки температура води може залишатися низькою – 18–19 градусів, а часом і знижуватися далі.

Куди поїхати

Нагадаємо, раніше УНІАН писав про те, що маловідомий бюджетний курорт в Європі благає туристів відвідати його пляжі. Йдеться про турецький курорт Фетхіє також намагається залучити більше гостей. Містечко на південному заході Туреччини запустило масштабну рекламну кампанію в Лондоні, розраховуючи привабити насамперед британців. Бюджетному туристу відпочинок тут обійдеться приблизно у 40–60 доларів на день.

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