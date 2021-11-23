На борту ракети New Shepard у суборбітальний політ вирушать два почесні гості й чотири комерційні туристи.

9 грудня американська приватна аерокосмічна компанія Blue Origin здійснить черговий суборбітальний політ на ракеті New Shepard. У ньому візьмуть участь шість космічних туристів.

Про це повідомили на сайті компанії.

Читайте такожКомпанія Безоса побудує нову космічну станцію на орбіті"Blue Origin оголосила склад екіпажу майбутньої 19-ї місії ракети New Shepard 9 грудня, до нього увійдуть два почесні гості й чотири комерційні туристи", — йдеться у повідомленні.

Учасниками місії стануть американський телеведучий із шоу Good Morning America Майкл Страхан та старша дочка першого американця, який здійснив суборбітальний космічний політ Алана Шепарда, – Лора Шепард Чарчлі. Обидва запрошені у якості почесних гостей.

Разом з ними полетять філантроп Ділан Тейлор, інвестор Еван Дік, підприємець Лейн Бесс та його дружина Кемерон Бесс.

Як повідомляв УНІАН, 20 липня найбагатша людина світу, 57-річний бізнесмен Джефф Безос вирушив у космос. Разом з мільярдером на борту ракети New Shepard був його молодший брат 53-річний Марк, 82-річна льотчиця Воллі Франк і 18-річний Олівер Деймен.

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Автор: Марта Гичко