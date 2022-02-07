Унікальний експонат вже не сподівалися відшукати, але допоміг збіг обставин.

Артдетектив із Нідерландів Артур Бранд відшукав бронзову статуетку бога виноробства Бахуса. Її викрали у 1973 році з французького музею в комуні Шатійон-сюр-Сен.

Про це пишуть BBC і Euronews.

Археологи знайшли 40-сантиметрову статуетку ще в 1894 році під час розкопок галло-римського поселення. Знахідку, датовану I століттям, представили на паризькій виставці найкращих творів французького мистецтва.

Експонат зберігався в музеї у Шатійон-сюр-Сен, але у 1973 році її викрали. Злодії також поцупили 5 тисяч давньоримських монет.

Статуетку вже не сподівалися відшукати, але Бранд зробив це, при чому цілком випадково.

До детектива звернувся австрійський колекціонер з проханням перевірити статуетку, яку він нещодавно купив. При цьому, угода купівлі була цілком законною.

Провівши розслідування, детектив знайшов фотографію цієї статуетки в археологічному журналі 1927 року, а згодом і заяву до поліції від 1973 року про її викрадення.

Колекціонер врахував цінність статуетки та повернув її музею. За французьким законом йому мали виплатити "невелику винагороду" за відповідальне зберігання знахідки. Враховуючи цінність статуетки, сума вийшла "значною". Сум не називають.

Крім того, музей віддячив й Бранду. Детектив тепер може до кінця життя безкоштовно відвідувати музей у Шатійон-сюр-Сен.

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