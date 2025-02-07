Запуск запланований на 27 лютого.

NASA готується запустити новаторську місію, яка має розгадати одні з найбільших загадок Сонця та його впливу на Сонячну систему. Попри близькість Землі до Сонця, досі є процеси та явища, які люди не розуміють про найближчу до нас зірку, пише The Independent.

Також невідомо, чи, до прикладу, зовнішня атмосфера Сонця значно гарячіша за його поверхню. Крім того, NASA хоче зрозуміти, як саме формується сонячний вітер та чому він пришвидшується під час подорожі у космосі.

Таким чином за допомогою кращого розуміння таких сонячних явищ, як спалахи та корональні викиди, науковці планують отримати нові дані про те, як вони впливають на людство і технології, а саме від відключення електроенергії до виведення з ладу супутників. Також вони хочуть провести це дослідження для того, аби погоди космічної погоди були точнішими.

Відео дня

"Вимірювання PUNCH (Поляриметр для об'єднання корони та геліосфери) нададуть вченим нову інформацію про те, як формуються і розвиваються ці потенційно руйнівні події, що може призвести до більш точних прогнозів щодо появи і впливу космічних погодних явищ на Землю і впливу на роботизовані дослідницькі апарати в космосі. Зображуючи корону Сонця і сонячний вітер разом, вчені сподіваються краще зрозуміти всю внутрішню геліосферу - Сонце, сонячний вітер і Землю - як єдину взаємопов'язану систему", - зауважили в NASA.

Своєю чергою під час цієї місії дослідники хочуть створити штучне повне сонячне затемнення, яке покаже розширене зображення корони Сонця з високою роздільною здатністю, завдяки чому це явище можна буде спостерігати з небачених раніше точок зору.

Запуск повинен відбутися 27 лютого з Ванденберзької бази космічних сил у Каліфорнії. Зазначається, що ракета SpaceX Falcon 9 доставить чотири супутники PUNCH на низьку навколоземну орбіту.

Інші дослідження про космос

Як писав УНІАН, раніше науковці знайшли гігантську галактику, яка у понад два рази більша за Чумацький Шлях. Вчені кажуть, що така знахідка має велике значення, оскільки вона встановлює новий рекорд за найбільшою кількістю кілець, які були виявлені у цьому типі галактичної структури.

Також дослідники з'ясували, як на Місяці утворилися два величезні каньйони. За словами автора дослідження, це був дуже бурхливий, драматичний та геологічний процес.

Вас також можуть зацікавити новини: