Екологічне зрушення дало змогу кільком видам птерозаврів адаптуватися і проводити більше часу на суші.

Багато років тому палеонтологи виявили загадкові скам'янілі сліди в різних місцях. І виявилося, що ці сліди залишили нині вимерлі птерозаври. Про це пише Interesting Engineering.

Несподівані результати показують, що ці літаючі рептилії, найімовірніше, зазнали "екологічного зрушення" близько 160 мільйонів років тому. Дослідники з Університету Лестера реконструювали скам'янілі сліди в різних місцях, використовуючи передове 3D-моделювання. Результати дослідження опубліковані в журналі Current Biology.

Важливо, що сліди показують їхні улюблені місця проживання до вимирання.

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"Сліди надають унікальну можливість вивчати птерозаврів у їхньому природному середовищі існування. Вони показують не тільки, де ці істоти жили і як вони пересувалися, а й дають підказки про їхню поведінку і повсякденну діяльність в екосистемах, які давно зникли", - сказав Роберт Сміт, провідний автор і науковий співробітник університету.

Зазначається, що птерозаври жили поруч із динозаврами в мезозойську еру (близько 228-66 мільйонів років тому) і були першими хребетними, які розвинули здатність до польоту. Екологічний зсув дозволив кільком видам птерозаврів адаптуватися і проводити більше часу на суші. До цих груп належать неоаждархії, ктенохазматоїди та джунгариптериди. Сміт пояснив:

"Під час вивчення птерозаврів сліди часто не беруть до уваги, але вони дають багато інформації про те, як ці істоти рухалися, поводилися і взаємодіяли зі своїм середовищем. Уважно вивчаючи сліди, ми можемо дізнатися про їхню біологію та екологію те, що ми не можемо дізнатися більше ніде".

Цікаво, що неоаждархійські сліди підкреслюють, що навіть найгігантніші птерозаври, як-от Quetzalcoatlus із розмахом крил 10 м, були не тільки створіннями повітря.

У всьому світі як прибережні, так і внутрішні регіони дали сліди цієї групи. Дослідники вважають, що ці довгоногі гіганти часто жили на землі, розділяючи середовище проживання з багатьма видами динозаврів, аж до кінця епохи динозаврів.

У ктенохазматоїдів були довгі й вузькі щелепи, заповнені численними тонкими голчастими зубами. Величезна кількість і тонкість цих зубів вказують на спеціалізовану стратегію харчування для лову риби. Ця група добре пристосована до життя, тісно пов'язаного з прибережним середовищем. Ці істоти, ймовірно, використовували свої спеціалізовані зуби для видобутку харчових ресурсів, виявлених у цих мілководних екосистемах, таких як лагуни.

"Велика кількість цих слідів припускає, що ці прибережні птерозаври були набагато більш поширені в цих середовищах, ніж показують їхні рідкісні рештки", - зазначили вчені.

Важливо, що деякі сліди були знайдені в тих же самих шарах породи, що і скам'янілі скелети птерозаврів, які їх створили - джунгариптеридів. Ці літаючі істоти мали сильні кінцівки і щелепи, включаючи беззубий вигнутий дзьоб для підчіплювання і великі округлі зуби для дроблення молюсків та іншої жорсткої їжі. Девід Анвін, співавтор зі Школи музейних досліджень Університету Лестера, підсумував:

"Нарешті, через 88 років після першого виявлення слідів птерозаврів, ми тепер точно знаємо, хто і як їх залишив".

Новини про вивчення динозаврів

Широко поширена думка про те, що видове різноманіття динозаврів досягло піку близько 75 мільйонів років тому, а потім поступово скорочувалося ще до зіткнення з астероїдом-вбивцею 66 мільйонів років тому.

Однак нове дослідження вчених з Університетського коледжу Лондона спростовує цю теорію, стверджуючи, що до удару астероїда динозаври не вимирали, а навпаки - переживали свій розквіт і потенційно мали більшу різноманітність видів, ніж підтверджують скам'янілості.

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