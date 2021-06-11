Запуск космічного апарату EnVision на Венеру відбудеться на початку 2030-х років.

Європейське космічне агентство (ESA) готується відправити космічний корабель на Венеру - шосту за величиною планету Сонячної системи.

Учені хочуть з'ясувати, чому на Землі життя зародилося, а на Венері - ні, йдеться в сюжеті ТСН.

Вчені дослідять, чому планети так по різному еволюціонували, хоча майже однакові за параметрами та складом.

Під час місії планується вивчити все - від внутрішнього ядра Венери й до верхніх шарів її атмосфери.

Запуск космічного апарату EnVision на Венеру відбудеться на початку 2030-х років, зазначає Фокус.

"На нас чекає нова ера в дослідженнях нашого найближчого, але зовсім іншого сусіда по Сонячній системі. Разом з недавно оголошеними місіями на Венеру під керівництвом NASA, у найближче десятиліття у нас буде надзвичайно велика наукова програма на цій загадковій планеті", - говорить науковий директор ESA Гюнтер Хасінгер.

Зазначається, що нова місія не буде першим візитом Європи на Венеру. Космічний апарат ESA Venus Express вже обертався навколо планети з 2005 по 2014 рік, вивчаючи її товсту атмосферу, багату на вуглекислий газ.

EnVision також буде обертатися навколо Венери, але він матиме на борту сучасніші прилади для глибшого і докладнішого вивчення планети. Серед приладів Venus Express будуть ехолот для дослідження шарів всередині планети, спектрометри для аналізу газів в атмосфері Венери і з'єднань на її поверхні, радіолокаційний прилад для складання карти поверхні і прилад, який буде досліджувати структуру планети та її гравітаційне поле.

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Радіолокаційний прилад VenSAR для космічного апарату EnVision розроблятиме NASA.

"Прилад VenSAR допоможе створити унікальну карту поверхні Венери", - зазначає науковий співробітник програми EnVision в NASA Адріана Окампо.

Апарат EnVision відправлять в космос після двох місій NASA. При цьому представники ESA зазначають, що відправлять ракету-носій Ariane 6 у 2031, 2032 і 2033 роках. Потім космічному апарату потрібно 15 місяців, щоб досягти Венери, і ще 16 місяців, щоб досягти своєї кінцевої орбіти.

"Всі три місії допоможуть вченим краще зрозуміти, як Земля і Венера, які були так схожі на початку, стали такими різними світами. Об'єднані результати цих місій розкажуть нам, як сили вулканізму, тектоніки і хімічної ерозії об'єдналися, щоб створити і підтримувати тепличний клімат Венери", - говорить вчений з NASA Том Вагнер.

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Автор: Олександр Топчій