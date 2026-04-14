Кам'яні гробниці в Шотландії допомогли розкрити важливу таємницю

Нове дослідження ДНК показало, що люди кам'яного віку в північній Шотландії ховали разом в одній гробниці родичів чоловічої статі, але не жіночої, створюючи "мережі спорідненості" на кількох археологічних пам'ятках неоліту. Про це пише Live Science.

У дослідженні, опублікованому в журналі Antiquity, дослідники проаналізували ДНК 22 осіб із п'яти гробниць у графстві Кейтнесс та на Оркнейських островах у північній Шотландії. Гробниці використовувалися в період з 3800 по 3200 рік до нашої ери, коли доісторична Шотландія переходила від збиральництва до землеробства.

Зазначається, що оскільки людські останки в цих гробницях кам'яного віку були розкидані, перемішані та зруйновані за майже 6000 років, археологи мало що дізналися про соціальні відносини в неолітичній Шотландії.

Використовуючи аналіз стародавньої ДНК, дослідники тепер змогли підняти та відповісти на питання про родинні зв'язки в цей період.

"Як часто гробниці використовувалися для поховання останків близьких генетичних родичів? Як часто для включення в поховання обиралися люди, пов'язані родинними зв'язками по чоловічій лінії?" - заявив співавтор дослідження Кріс Фаулер, археолог з Ньюкаслського університету у Великій Британії.

Що знайшли в гробницях

Цікаво, що в гробницях дослідники виявили близьких генетичних родичів, усі з яких були пов'язані по чоловічій лінії. У двох гробницях були знайдені останки батьків і синів, а в одній - братів. У двох сусідніх гробницях були виявлені останки зведених братів або пар "дядько і племінник" по батьківській лінії. А в одній гробниці - розташованій на північному сході Шотландії на озері Калдер - були знайдені єдині в історії свідчення про спільне поховання батька, сина та онука в епоху неоліту в Шотландії. Головна авторка дослідження Вікі Каммінгс, археологиня з Кардіффського університету в Уельсі, заявила:

"Неймовірно, що через понад 5000 років після того, як цих людей поховали в цих гробницях, ми змогли реконструювати їхні родинні зв’язки за допомогою аналізу стародавньої ДНК. Це дослідження показує, що люди, які будували ці пам’ятники, приділяли особливу увагу чоловічій лінії".

Жіночі скелети, вивчені дослідниками, не показали жодних тісних зв'язків. Наприклад, у гробницях не було пар "мати-дочка" або "сестра", а найближчий генетичний зв'язок між будь-якими двома жінками становив п'ятий ступінь спорідненості, що відповідає двоюрідним братам і сестрам у третьому поколінні.

Однак дві жінки, поховані в гробницях на Оркнейських островах, були генетично пов'язані з чоловіками, похованими в материкових гробницях, що припускає, що жінки могли відігравати ключову роль у підтримці "мереж спорідненості" через море, написали дослідники у своєму дослідженні.

Важливо, що хоча експерти довгий час припускали, що неолітичні люди в цьому регіоні організовувалися по чоловічій лінії, нове дослідження підтверджує це.

"Ці результати узгоджуються з інтерпретацією, згідно з якою в цьому регіоні простежувалася патрілінійна лінія нащадків. Для людей, які принесли неоліт до Британії, цей соціальний зв'язок міг бути настільки ж важливим, як горщики, корови та сокири", - сказав Каммінгс.

Новини археології

Знайдена в північному Єгипті скам'янілість перевертає уявлення вчених про походження людини. Ця мавпа, що отримала назву Masripithecus moghraensis, жила близько 17-18 мільйонів років тому і, можливо, є дуже близьким предком усіх сучасних мавп.

Вас також можуть зацікавити новини: