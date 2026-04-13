Вчені знайшли незвичайну скам'янілість у забутому регіоні Єгипту: чому вона важлива

Це відкриття свідчить про те, що походження сучасних мавп може не бути пов’язане з якимось одним конкретним місцем.

Знайдена на півночі Єгипту скам'янілість перевертає уявлення вчених про походження людини. Ця мавпа, що отримала назву Masripithecus moghraensis, жила близько 17-18 мільйонів років тому і, можливо, є дуже близьким предком усіх сучасних мавп. Про це пише Daily Galaxy.

Зазначається, що тривалий час Східна Африка була головним об'єктом досліджень ранньої еволюції людини. Багато з найвідоміших відкриттів пов'язані саме з нею, формуючи уявлення про те, що це ключовий регіон, де все почалося.

Але ця нова знахідка припускає, що картина може бути ширшою, ніж очікувалося. Скам'янілості цього періоду рідкісні й нерівномірно розподілені, а великі частини Африки практично не досліджені, залишаючи вченим неповну картину.

Скам'янілість була виявлена в регіоні Ваді-Могра на півночі Єгипту і датується приблизно 17-18 мільйонами років тому. Згідно з останніми дослідженнями, опублікованими в журналі Science, Masripithecus moghraensis може бути одним із найближчих відомих родичів лінії, яка в кінцевому підсумку привела до появи всіх нині живих мавп.

"Переважна більшість ранніх скам'янілих решток гомінідів була знайдена у Східній Африці, де було виявлено багату колекцію скам'янілостей і ліній", - пояснила дослідницька група.

За словами вчених, це серйозний зсув, оскільки він кидає виклик давньому акценту на Східній Африці. Девід Альба та Джулія Аріас-Марторелл зазначили:

"Ці знахідки підтверджують, що палеонтологи, можливо, шукали предків гомінідів не в тому місці".

Як вчені визначили місце цього виду

Цікаво, що щоб розмістити цей вид на еволюційному дереві, дослідницька група під керівництвом Шорук Аль-Ашкар використовувала байєсівський метод датування вершин. Цей підхід поєднує фізичні ознаки з віком скам'янілості для оцінки родинних зв'язків між видами.

"Інші регіони Африки були менш вивчені з різних причин, що породило питання про те, чи вплинуло зосередження уваги на Східній Африці на уявлення про те, де відбувалася рання еволюція гомінідів", - написали автори.

Як пояснюється в дослідженні, результати показують, що Masripithecus належить до групи, відомої як стовбурові гомініди, тобто тісно пов'язаний з предками всіх сучасних мавп. Він жив у той час, коли Афро-Аравія почала з'єднуватися з Євразією, що дозволило видам переміщатися між континентами.

Важливо, що це відкриття припускає, що походження сучасних мавп може бути не пов'язане з якимось одним конкретним місцем. Натомість такі регіони, як північна Афро-Аравія, Левант і східне Середземномор'я, можуть бути частиною цієї історії.

У тому ж дослідженні повідомляється, що викопні знахідки цього часу все ще занадто обмежені, щоб дати чітку відповідь. Проте, подібні знахідки показують, що важливі підказки можуть ховатися в місцях, які вчені ще не вивчали достатньо уважно.

