Група астрономів з Університету Арізони повідомляє про виявлення найбільш далекого на сьогодні яскравого квазара J0313-1806.

Астрономи виявили новий найбільш далекий на сьогоднішній день квазар J0313-1806, який існував за часів, коли вік Всесвіту становив 670 млн років.

Читайте такожВчені вважають, що найближчий до землі квазар утворений двома надмасивними чорними дірамиВін містить в собі надмасивну чорну діру з масою 1,6 млрд мас Сонця, що дозволяє накласти серйозні обмеження на моделі утворення "зародків" чорних дір в ранньому Всесвіті.

Група астрономів на чолі з Фейге Воном з Університету Арізони повідомляє про виявлення найдальшого на сьогодні яскравого квазара J0313-1806. Спочатку кандидат був знайдений в ході аналізу даних наземних оглядів неба Pan-STARRS1, DELS (DESI Legacy Imaging Surveys), VHS (VISTA Hemisphere Survey), а також каталогу даних космічного телескопа WISE, надалі були проведені спектроскопічні спостереження за квазаром за допомогою системи радіотелескопів ALMA і телескопів «Джеміні», обсерваторії Кека і Магелланових телескопів, передає nplus1.ru.

Червоне зміщення J0313 - 1806 склало z=7,642, це означає, що він існував за часів, коли вік Всесвіту становив всього 670 млн років. Він являє собою ядро галактики, яка активно утворює зірки зі швидкістю 200 мас Сонця на рік. В ній вже накопичилися великі запаси пилу загальною масою 7×107 мас Сонця. Болометрична світність квазара оцінюється в 1,4 х 1047 ерг в секунду, він містить надмасивну чорну діру з масою (1,6±0,4) х 109 мас Сонця, активно поглинає речовину.

Існування такої надмасивної чорної діри всього через 670 млн років після Великого вибуху накладає серйозні обмеження на моделі утворення «зародків» чорних дір. Крім того, дані спостережень показують, що ранні чорні діри демонстрували активні темпи зростання, що характеризуються великим коефіцієнтом Еддінгтона. Астрономи вважають, що J0313-1806 є ідеальною метою для подальших, більш детальних спостережень за допомогою системи ALMA і майбутнього космічного телескопа «Джеймс Вебб».

Що таке квазари

Квазари - одні з найяскравіших астрономічних об'єктів у видимому Всесвіті, це ядра далеких галактик на ранній стадії формування, в яких надмасивні чорні діри активно поглинають речовину з навколишнього аккреційного диска і можуть генерувати високошвидкісні струмені (джети). Пошук і спостереження найбільш далеких подібних об'єктів дозволяє перевірити теорії формування надмасивних чорних дір шляхом визначення маси їхніх "зародків" в ранньому Всесвіті і оцінки швидкості їхнього зростання. На сьогоднішній день даних спостережень за дуже далекими квазарами вкрай мало, лише два подібних об'єкти були виявлені при значеннях червоного зміщення z≥7,5.

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Автор: УНІАН