Для створення робота інженери вирішили використовувати принцип будови риб, яких називають морськими слимаками.

Китайські інженери розробили частково м'якого підводного робота, здатного працювати при високому тиску, зокрема й у Маріанській западині, де він набагато більший за атмосферний.

Стаття про це опублікована в журналі Nature, пише N+1.

Читайте такожТехнологічний рай біля підніжжя Фудзі: Toyota почала будувати розумне місто з роботами та штучним інтелектомДля створення робота інженери під керівництвом Тефена Лі з Чжецзянського університету вирішили використовувати принцип будови риб з сімейства ліпарових, яких ще називають морськими слимаками. Попри тиск, ці риби здатні занурюватися на великі глибини. Таку перевагу їм, можливо, забезпечує будову скелета — не до кінця окостенілого, що частково складається з хрящової тканини. Також череп цих риб має несуцільну будову і частково відкритий.

Створеного робота наділили м'яким полімерним корпусом з двома бічними плавниками та хвостом. Уся електроніка в ньому ізольована від води всередині полімеру: мікроконтролер, акумулятор і підвищуючий перетворювач напруги.

Робот рухається за допомогою плавників зі штучними м'язами, а електроніка не пошкоджується під тиском завдяки тому, що інженери розділили одну велику плату на плати менші за розміром, які менше схильні до впливу навантажень.

Автори вже протестували робота у трьох середовищах.

В озері на глибині від 8 до 70 м:

У Південно-Китайському морі на глибині 3 224 м:

І на дні Маріанського жолоба на глибині 10 900 м:

В останньому випадку інженери не відпускали робота, а його актуатори працювали з меншою амплітудою руху. При цьому навіть на такій глибині робот зберіг працездатність.

Довідка УНІАН. Маріанський жолоб або Маріанська западина — глибоководний жолоб на заході Тихого океану, найглибший з відомих на Землі. У западини форма півмісяця. Вона має довжину близько 2 540 км і середню ширину 69 км.

На дні траншеї верхній стовп води чинить тиск 1 086 бар, що більш ніж у 1 071 раз перевищує стандартний атмосферний тиск на рівні моря.

Найглибша точка Маріанської западини — «Безодня Челленджера» в південно-західній частині западини. За вимірами 2020 року її глибина склала 10 028 м.

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Автор: УНІАН