Виверження сталося на зворотному боці Сонця, але воно було настільки потужним, що все одно дійшло до нашої планети.

На зворотному боці Сонця сталося настільки потужне виверження, що ударна хвиля від нього досягла Землі. Про це повідомляє The Watchers.

Як повідомляється, за останні кілька тижнів Сонце вивергло кілька досить потужних спалахів, але те, що сталося кілька днів тому, - по-справжньому масштабно.

За даними видання, 12 березня космічний апарат спостереження за Сонцем зафіксував величезну кількість матеріалу, викинутого з далекого боку Сонця. Хмара корональної маси прокотилася від Сонця з надзвичайно високою швидкістю 2127 кілометрів на секунду.

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Виверження, спалахи і викиди корональної маси на Сонці не рідкість, проте цей випадок був чимось особливим. За даними видання, зазвичай виверження на дальній стороні Сонця не досягають Землі, оскільки звернені в протилежному напрямку; але це виверження було настільки інтенсивним, що його вловили супутники, що обертаються навколо нашої планети.

Як повідомляється, підвищена активність на Сонці пов'язана з наближенням до піку сонячного циклу - приблизно 11-річного циклу, в якому активність Сонця досягає максимуму і знижується.

"Ми рухаємося до сонячного максимуму, ймовірно, в найближчі рік або два, коли сонце буде найбільш активним, усипаним сонячними плямами і вивергатиме потужні спалахи", - повідомляє видання.

Спалахи на Сонці - останні дані

Наприкінці лютого на Сонці стався потужний і тривалий спалах - найбільший за останній рік. Він призвів до сильної магнітної бурі на Землі, бо частину корональної маси викинуло в бік нашої планети. А на початку березня на Сонці сталося ще одне потужне виверження.

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