На Землі вирує п'ятиденна магнітна буря.

На Землі вирує п'ятиденна магнітна буря, яка може вплинути на здоров'я деяких людей.

Магнітна буря - це зміни магнітного поля Землі, які викликані підвищеною сонячною активністю. У період геомагнітних коливань можливі порушення роботи систем зв'язку. Деякі люди дуже сприйнятливі до змін магнітного поля Землі.

Коли будуть магнітні бурі в березні 2021 року

Раніше фахівці повідомляли, що магнітна буря триватиме три дні - з 19 по 21 березня. Однак сьогодні прогнози оновилися. Підвищена сонячна активність спостерігатиметься ще два дні - у вівторок, 23 березня, і в середу, 24 березня. Таким чином, магнітна буря триватиме п'ять днів, проте сонячна активність буде слабкою.

Більш потужна геомагнітна буря очікує нас наприкінці березня - з 28 по 30 березня. Ця буря досягне рівня G1 і буде більш відчутною для метеочутливих людей. У першій половині квітня "штормити" буде часто: 2 квітня, 8-10 квітня і 16-17 квітня очікуються магнітні бурі різної сили.

Вплив магнітних бур на здоров'я

Впливу бур найсильніше схильні люди з вразливою серцево-судинною системою: літні, метеочутливі, вагітні жінки і люди з хронічними захворюваннями.

Під час геомагнітної бурі можуть виникати наступні неприємні симптоми: головний біль, запаморочення біль у спині та м'язах, нудота, втома, безсоння, підвищена дратівливість, скачки артеріального тиску, загострення хронічних захворювань.

Щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правильного способу життя на період сонячних сплесків.

Відмовтеся від міцного чаю, кави, спиртних напоїв. Замініть їх трав'яним чаєм.

На час бурі відмовтеся від шкідливих звичок, обмежте вживання спиртного.

Не нервуйте і виключіть джерела стресу на період бурі.

Лягайте спати в один і той же час, постарайтеся висипатися.

Проводьте більше часу на свіжому повітрі, частіше ходите пішки.

Якщо ваше самопочуття сильно погіршиться - зверніться до лікаря і візьміть лікарняний.

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Автор: Катерина Пулатова