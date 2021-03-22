Магнітні бурі в Україні в березні 2021 / фото atn.ua

На Землі вирує п'ятиденна магнітна буря, яка може вплинути на здоров'я деяких людей.

Магнітна буря - це зміни магнітного поля Землі, які викликані підвищеною сонячною активністю. У період геомагнітних коливань можливі порушення роботи систем зв'язку. Деякі люди дуже сприйнятливі до змін магнітного поля Землі.

Коли будуть магнітні бурі в березні 2021 року

Геомагнітні бурі в березні 2021 / скріншот tesis.lebedev.ru

Раніше фахівці повідомляли, що магнітна буря триватиме три дні - з 19 по 21 березня. Однак сьогодні прогнози оновилися. Підвищена сонячна активність спостерігатиметься ще два дні - у вівторок, 23 березня, і в середу, 24 березня. Таким чином, магнітна буря триватиме п'ять днів, проте сонячна активність буде слабкою.

Більш потужна геомагнітна буря очікує нас наприкінці березня - з 28 по 30 березня. Ця буря досягне рівня G1 і буде більш відчутною для метеочутливих людей. У першій половині квітня "штормити" буде часто: 2 квітня, 8-10 квітня і 16-17 квітня очікуються магнітні бурі різної сили.

Вплив магнітних бур на здоров'я

Впливу бур найсильніше схильні люди з вразливою серцево-судинною системою: літні, метеочутливі, вагітні жінки і люди з хронічними захворюваннями.

Під час геомагнітної бурі можуть виникати наступні неприємні симптоми: головний біль, запаморочення біль у спині та м'язах, нудота, втома, безсоння, підвищена дратівливість, скачки артеріального тиску, загострення хронічних захворювань.

Щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правильного способу життя на період сонячних сплесків.

  • Відмовтеся від міцного чаю, кави, спиртних напоїв. Замініть їх трав'яним чаєм.
  • На час бурі відмовтеся від шкідливих звичок, обмежте вживання спиртного.
  • Не нервуйте і виключіть джерела стресу на період бурі.
  • Лягайте спати в один і той же час, постарайтеся висипатися.
  • Проводьте більше часу на свіжому повітрі, частіше ходите пішки.

Якщо ваше самопочуття сильно погіршиться - зверніться до лікаря і візьміть лікарняний.

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Автор: Катерина Пулатова